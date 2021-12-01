Qua ngày Noel: 3 con giáp nhận ân sủng từ trời xanh – lộc đến tận cửa, giàu ơi là giàu!

Tâm linh - Tử vi 01/12/2021 18:12

Tử vi cho biết, những con giáp này sẽ gặt hái được nhiều thành công. Họ có cơ hội phát huy được lực trời ban cho mình và vơ vét cạn túi thần tài.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ tính cách thoải mái, hoạt bát, nhanh nhẹn. Họ rất thức thời, luôn biết tận dụng thế mạnh của mình và phát huy đúng lúc. Cũng bởi vậy, cuộc sống của họ có nhiều thành công. Năm 2021 không phải là một năm nhiều may mắn, thậm chí là khó khăn nhưng chỉ cần qua ngày Noel cuộc sống và vận may của tuổi Ngọ sẽ được cải thiện đáng kể.

Qua ngày Noel: 3 con giáp nhận ân sủng từ trời xanh – lộc đến tận cửa, giàu ơi là giàu! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều may mắn, mọi dự định kế hoạch đang dang dở sẽ được chuyển biến tích cực, mọi khó khăn từ tuần trước sẽ được giải quyết đáng kể. Con giáp có khả năng gặp được quý nhân, sẽ được tạo cho điều kiện kiếm nhiều tiền. Cơ hội ngàn năm có một xuất hiện, nếu biết nắm bắt thì mọi thứ sẽ thăng hoa.

Tuổi Tý

Sự nghiệp của người tuổi Tý trong năm 2021 này nói chung khá thuận lợi, bạn có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương. Mối quan hệ giữa bản mệnh với lãnh đạo, với nhân viên cấp dưới hay đồng nghiệp đều hài hòa, tạo tiền đề cho sự thăng tiến dễ dàng. Tuổi Tý qua ngày Noel sẽ gặp giai đoạn chuyển giao tuyệt vời, giống như 1 cú đòn bẩy giúp tuổi Tý được đà thăng tiến, đạt được nhiều thành tựu và mục tiêu trong cuộc sống.

Qua ngày Noel: 3 con giáp nhận ân sủng từ trời xanh – lộc đến tận cửa, giàu ơi là giàu! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, nếu lơ là việc xây dựng các mối quan hệ xã giao, tự coi mình là nhất, coi thường người khác, không chịu tiếp thu ý kiến của mọi người thì bạn dễ vướng vào thị phi. Dù năng lực có được khẳng định, nhưng cũng chỉ được đề bạt lên chức phó hoặc vị trí không trọng yếu, khiến con đường thăng tiến gặp trắc trở, tốn thêm nhiều công sức, hao thêm nhiều tiền của.

Tuổi Hợi

Trong 12 con giáp thì những người tuổi Hợi trời sinh Hợi là người tử tế, chân thành và biết cách đối nhân xử thế, nên đi đâu cũng được mọi người yêu mến giúp đỡ. Với nhiều người họ luôn đặt lợi ích cá nhân của mình lên hàng đầu thì người tuổi Hợi luôn vì số đông, vì vậy họ luôn được kính trọng, cất nhắc.

Qua ngày Noel: 3 con giáp nhận ân sủng từ trời xanh – lộc đến tận cửa, giàu ơi là giàu! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo qua ngày Noel, những người tuổi Hợi sẽ gặt hái được nhiều thành công. Họ có cơ hội phát huy được lực trời ban cho mình và vơ vét cạn túi thần tài. Làm một hưởng mười, hầu bao rủng rỉnh, tiêu mãi không hết nên cả năm mới con giáp giàu có này sẽ ngập trong phú quý. Trên con đường tình duyên, những người tuổi Hợi còn độc thân sắp tới có thể tìm thấy một nửa của mình. Với những người có gia đình đây chính là khoảng thời gian nghỉ ngơi, hạnh phúc viên mãn.

(*) Bài viết trên chỉ mang tính chất chiêm nghiệm và tham khảo

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