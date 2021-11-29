3 con giáp trong tháng 12 được Thần Phật che chở, mưa vàng lũ bạc 'đổ ập' vào tài vận

Tâm linh - Tử vi 29/11/2021 18:15

Tử vi học có nói, trong tháng 12, thần tài và các vị thần may mắn sẽ chiếu cố 3 con giáp này!

Tuổi Tý

2021 này, con giáp tuổi Tý có vận thế tốt, khá viên mãn. Nhờ vận quý nhân, sự nghiệp của họ thăng tiến, phát triển không ngừng. Tuổi Tý theo đuổi ngành nghệ thuật hay giáo dục đều có cơ hội khẳng định tài năng. Dù vậy, họ cần cẩn thận vướng phải họa thị phi.

3 con giáp trong tháng 12 được Thần Phật che chở, mưa vàng lũ bạc 'đổ ập' vào tài vận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng cuối cùng của năm, người tuổi Tý vượng vận đào hoa, được nhiều người theo đuổi. Dù vậy, họ nên suy nghĩ cẩn trọng trước khi nhận lời yêu. Những ai có người yêu có thể tính chuyện trăm năm khi tình cảm chín muồi. Tài vận của người tuổi Tý cũng nở rộ vào dịp cuối năm này . Công việc có nhiều nguồn thu mới, dần tích góp được tài sản không hề nhỏ.

Tuổi Mùi

Trong tháng 12 này, tuổi Mũi sẽ có "Đại Hỷ Lâm Môn", không những vậy Chính Tài và Hoạnh Tài cũng vô cùng hanh thông.Thời vận đến, nên mọi việc của người tuổi Mùi đều trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Chỉ cần con giáp này không bỏ lỡ cơ hội, sẽ có một năm "đại thành công" và "tiền tràn ngập két".

3 con giáp trong tháng 12 được Thần Phật che chở, mưa vàng lũ bạc 'đổ ập' vào tài vận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh tuổi Mùi là những người có tính cách thẳng thắn, kiên định và có ý chí mạnh mẽ trong cuộc sống. Người tuổi Mùi luôn biết nắm bắt mọi cơ hội để phát triển sự nghiệp và xây dựng cuộc sống ấm êm sung túc.

Cuối năm có vận may mới, trước khi bước sang năm mới, tuổi Mùi tình - tiền có đủ, không nghèo đói không cô đơn, cả năm may mắn 2022 bất ngờ.

Tuổi Dần 

Trong thời gian qua, Dần đã đối mặt với nhiều khó khăn thử thách nhưng với bản lĩnh trời cho, không có gì có thể khiến tuổi Dần gục ngã. Tử vi học có nói, trong tháng 12, cuộc sống tuổi Dần sẽ có chuyển biến đặc biệt.

3 con giáp trong tháng 12 được Thần Phật che chở, mưa vàng lũ bạc 'đổ ập' vào tài vận - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần sẽ có cơ hội gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Dần làm giàu. Đối với những người đang trong giai đoạn đầu tư thì đây là giai đoạn lấy lại những gì đã mất. Không chỉ gặp thời trong công việc mà cuộc sống tình cảm của tuổi Dần cũng viên mãn hạnh phúc, càng vui vẻ thì tài lộc càng đến nhiều hơn. Dự kiến cuối năm này, tuổi Dần dư sức xây dựng cuộc sống hưng thịnh mà mình mong chờ từ lâu, tiền có tình có, nhìn chung mọi thứ đều rất viên mãn, đầy đủ.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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