Tuần mới (29/11 - 5/12) may mắn tràn về, 3 con giáp thu cả túi tài lộc, trả hết nợ trong nháy mắt, còn dư dả gửi tiết kiệm

Tâm linh - Tử vi 28/11/2021 07:52

Tử vi dự đoán, 3 con giáp này sẽ sung túc và dư dả hơn trong tuần mới đến.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là kiểu người có tính cách thông minh và khéo léo trong giao tiếp. Họ cũng nhờ sự ham học hỏi, không ngừng trau dồi kiến thức của mình mà có thể vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống để giành được thành tựu cho bản thân.

Cuộc đời người tuổi Thân có thể phải trải qua nhiều nốt thăng trầm, nhưng qua đó, bản lĩnh của họ được tôi luyện và họ cũng học được cách bình tĩnh đối diện với khó khăn bất cứ khi nào. Có thể nói, khả năng lĩnh hội và học hỏi của tuổi Thân không thua kém người khác.

Tuần mới (29/11 - 5/12) may mắn tràn về, 3 con giáp thu cả túi tài lộc, trả hết nợ trong nháy mắt, còn dư dả gửi tiết kiệm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong tuần mới, người tuổi Thân có cát tinh chiếu, danh lợi đều đủ đầy. Hoạnh tài không thiếu, vận may tài lộc gõ cửa đến từ khắp nơi. Tuy vậy, để đảm bảo kho tiền của mình không bị hao hụt, người tuổi Thân cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý và cân bằng tài chính tốt. Khả năng quản lý tài chính là điều họ cần không ngừng học hỏi để giữ được tài lộc lâu dài.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu là kiểu người có tính cách thẳng thắn, trung thực, đúng sai phân minh, ái tình dứt khoát. Người mệnh Kim tuổi này rất giàu nghị lực và quyết tâm, có lẽ vì thế mà thành quả cuộc đời họ rất xứng đáng với công sức bản thân bỏ ra.

Dù khó khăn chồng chất cũng không làm người tuổi Dậu lùi bước, ngược lại đó chính là đòn bảy giúp họ gặt hái được thành công xuất sắc hơn. Con đường tài lộc của tuổi này đến từ sự cố gắng tự thân, không thể "há miệng chờ sung" nên cuộc đời họ lúc nào cũng bận rộn.

Tuần mới (29/11 - 5/12) may mắn tràn về, 3 con giáp thu cả túi tài lộc, trả hết nợ trong nháy mắt, còn dư dả gửi tiết kiệm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo tuần mới của người tuổi Dậu, may mắn tràn về, sẽ sớm nhìn thấy những quả ngọt mà mình vun trồng suốt thời gian qua. Chẳng những thế, họ còn được cấp trên công nhận và khen thưởng về năng suất làm việc và ý chí phấn đấu trong công việc.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thông minh, tài trí nhưng cũng là người có cá tính khó nắm bắt. Họ cuốn hút bởi sự bí ẩn của mình, người khác không dễ đọc vị được họ trừ khi họ cho phép điều ấy xảy ra. Nếu nhiều người trong cuộc đời phải cần đến dũng khí và quyết tâm để thực hiện các kế hoạch đổi đời thì người tuổi Tỵ không bao giờ thiếu điều đó. Họ giàu ý chí, lại kiên cường và không ngừng học hỏi để thực hiện những điều mình muốn.

Tuần mới (29/11 - 5/12) may mắn tràn về, 3 con giáp thu cả túi tài lộc, trả hết nợ trong nháy mắt, còn dư dả gửi tiết kiệm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Để gặt hái được nhiều thành công trên con đường học hành hoặc sự nghiệp, người tuổi Tỵ cần tạo dựng nhiều mối quan hệ tốt đẹp, quảng giao hòa đồng. Điều này sẽ giúp họ học hỏi thêm nhiều kĩ năng, có lợi cho sự phát triển bản thân trong tương lai.

Bản thân người tuổi Tỵ cũng có tính hướng ngoại cao nên họ không dễ bỏ lỡ các cơ hội tốt. Đặc biệt trong tuần mới, Tỵ sẽ phát huy hết tiềm năng của bản thân, tài lộc thu về cũng đầy túi. Họ sẽ sớm được tận hưởng cuộc sống vui vẻ và đủ đầy, cuối năm sung túc không cần lo nghĩ.

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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