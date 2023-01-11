Qua ngày mai (12/1/2023), 'Thần Tài điểm tiếng ting ting', 3 con giáp có lộc vàng son, tiền trải đầy nhà, công việc hanh thông, cuộc sống khởi sắc

Tuổi Hợi

Sách tử vi - tướng số có viết, những người tuổi Hợi luôn là con giáp có tài vận tốt nhất, cho dù chính tài hay thiên tài đều rất vượng phát, hơn nữa lại luôn có được cơ hội tốt về giáo dục cộng với tư chất thông minh, nhanh nhẹn nên sớm tạo dựng sự nghiệp thành công lẫy lừng.

Trong 12 con giáp Hợi chính là Heo hay con Lợn. Ông bà ta thường nói “ăn ngủ như lợn hay sướng như heo” để chỉ những người sinh vào năm Hợi. Lợn là một loại vật nuôi cực kỳ phổ biến tại Việt Nam. Loại vật này có đặc tính hiền lành, dễ nuôi, dễ lớn, mang đến giá trị kinh tế cao. Những người sinh năm Hợi được nhận xét có số hưởng ngay từ khi sinh ra. Những người sinh năm này đều gặp may mắn và thuận lợi khi bước qua ngày mai (12/1/2023).