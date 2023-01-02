Qua đêm nay (2/1), những con giáp sau nằm trên đống tiền, may mắn bất ngờ tìm đến, của cải tiêu mãi không hết

Bản mệnh là người có tinh thần trách nhiệm cao, vì vậy dễ được lãnh đạo phân công cho nhiều việc quan trọng. Tuy vậy, con giáp này không nên giữ những suy nghĩ bảo thủ mà cần mở rộng tư duy, sẵn sàng tiếp thu cái mới.

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng qua đêm nay (2/1), tuổi Thìn đạt được nhiều thành công trên con đường học tập, nghiên cứu. Nhờ có vốn hiểu biết sâu rộng mà con giáp này dễ dàng chinh phục được người đối diện, khẳng định được giá trị của bản thân.

Người tuổi Thân năng động và có chí tiến thủ. Họ sẵn sàng chịu đựng khó khăn và thực hiện mọi việc cẩn thận, chu đáo. Người cầm tinh con Khỉ cũng nhạy bén trong kinh doanh. Khi có cơ hội, họ nhanh chóng nắm bắt để đổi đời. Bắt đầu từ ngày mai, tuổi Thân hãy sẵn sàng chào đón những ngôi sao may mắn đến với mình nhé.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Thìn cần phải có thái độ đúng đắn hơn khi nói chuyện với nửa kia. Mỗi khi đôi bên có bất đồng ý kiến, con giáp này chớ nên bỏ ngoài tai những lời người ấy nói. Thái độ lạnh nhạt của bản mệnh khiến đối phương tổn thương.

Nếu làm kinh doanh, công việc của bạn xuôi thuận hơn nhiều. Doanh số tăng cao khiến con giáp này cảm thấy vô cùng phấn chấn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, qua đêm nay (2/1), sự nghiệp của người tuổi Thân lên như diều gặp gió. Nếu làm công ăn lương, bạn được nhận thêm công việc, lương thưởng nhờ đó mà tăng lên. Nếu làm kinh doanh, công việc của bạn xuôi thuận hơn nhiều. Doanh số tăng cao khiến con giáp này cảm thấy vô cùng phấn chấn.

Đầu tư trong thời gian này, bạn dễ thu được nguồn lợi lớn vì vậy đừng để vụt mất cơ hội. Về tình cảm, tuổi Thân nên quan tâm đến nửa kia hoặc người yêu của mình để tránh sứt mẻ tình cảm, gây hiểu lầm.

Tuổi Tý

Thời gian qua, tuổi Tý bước vào hạn Tam tai, nhưng lại được 2 cát thần trợ mệnh nên trong nguy có cơ, tuy gặp khó khăn nhưng những ngày tới vươn lên lại đạt được thành quả nhất định, nếu biết nỗ lực cố gắng, chăm chỉ làm ăn, không nhiễm thói hư tật xấu thì thậm chí còn có thể lật ngược tình thế, trở thành 1 trong những con giáp vững vàng về mặt tài chính, chẳng khi nào hết tiền hay rơi vào cảnh túng thiếu.



Về mặt tình duyên, tuổi Tý được cho là cũng dễ được như ý khi những người độc thân sẽ có cơ hội gặp được 1 nửa lý tưởng của mình - Ảnh minh họa: Internet

Qua đêm nay (2/1), ngũ hành bản mệnh và lưu niên tương sinh sẽ hỗ trợ phần nào cho vận trình của những người tuổi Tý, mà biểu hiện rõ nhất phải kể đến ở đây chính là phương diện sức khỏe.

Nếu không may đau yếu thì cũng gặp thầy gặp thuốc mà nhanh khỏi, bình an vô sự trên các hành trình xa, công việc do đó không bị ảnh hưởng, ngày càng tấn tới. Về mặt tình duyên, tuổi Tý được cho là cũng dễ được như ý khi những người độc thân sẽ có cơ hội gặp được 1 nửa lý tưởng của mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.