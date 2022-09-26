Qua đêm nay, thứ Hai ngày 26/9/2022, 3 con giáp 'tránh dữ đón lành', dứt bỏ vận đen, vận may tìm đến, liên tục trúng số độc đắc, từ bùn lầy trỗi dậy thành đại gia, cuộc sống bước sang trang mới

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 07:07

3 con giáp dưới đây vượng vận quý nhân, gặp dữ hóa lành, mọi sự hanh thông, muốn tiền có tiền, muốn nhà có nhà, vạn sự như ý.

Tuổi Mùi

Qua đêm nay là thời điểm khá may mắn với người tuổi Mùi. Song sắp tới, vận may càng vượng khi con giáp này gặp được quý nhân, nhờ thế cả công danh lẫn tài lộc đều vượng phát. Tuổi Mùi vốn chăm chỉ cần cù chất phác lại không ngại khó khăn. Họ luôn sẵn sàng cống hiến hết mình vì công việc. Con giáp này may mắn luôn có quý nhân bên cạnh. Họ sẽ giúp người tuổi Mùi vượt qua khó khăn, biến thách thức thành cơ hội.

Thời điểm này, Mùi được cát tinh chiếu mệnh nên mọi sự đều vô cùng hanh thông. Công việc suôn sẻ, thuận lợi, suôn sẻ, khiến họ ngày càng nỗ lực hơn và đạt được những thành quả đáng tự hào, được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao. Bên cạnh đó, tuổi Mùi được sao Phù Đức chiếu mệnh nên sức khỏe và cuộc sống không những không có gì đáng lo ngại, ngược lại còn luôn được quý nhân trợ giúp trong mọi việc.

Đường tài lộc của người tuổi Mùi sẽ khởi sắc hơn, vận trình của Mùi từ đây ngày một lên hương. Con giáp này chỉ cần chăm chỉ làm việc, giữ vững tinh thần thì sẽ thành công hơn nữa trong công việc. Thu nhập cũng vì vậy mà tăng lên khá nhiều.

Qua đêm nay, thứ Hai ngày 26/9/2022, 3 con giáp 'tránh dữ đón lành', dứt bỏ vận đen, vận may tìm đến, liên tục trúng số độc đắc, từ bùn lầy trỗi dậy thành đại gia, cuộc sống bước sang trang mới - Ảnh 1
Tuổi Mùi được sao Phù Đức chiếu mệnh nên sức khỏe và cuộc sống không những không có gì đáng lo ngại, ngược lại còn luôn được quý nhân trợ giúp trong mọi việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn có tính cách nhân hậu, độ lượng. Dù trong công việc hay trong cuộc sống, người tuổi Thân đều cho thấy tính cách cương nghị, sống chân thành. Vì vậy mà họ được nhiều người tin tưởng. Trải qua những thăng trầm trong công việc và trong cuộc sống, qua đêm nay, người tuổi Thân sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tử vi nói rằng con đường tài lộc của tuổi Thân sẽ cực kỳ hanh thông trong thời điểm này. Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra. Đây là giai đoạn đầu óc của tuổi Thân trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. 

Tiền của ào vào nhà, càng về cuối năm càng hưng thịnh phú quý, muốn khổ cũng không được. Xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần, nhờ vậy mà Thân gặp đại cát đại lợi, ôm hết của cải trong thiên hạ vào nhà. Tuổi Thân có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng. Lựa chọn được hướng đi đúng, bản mệnh sẽ dễ dàng đạt được thành công, dễ bề thăng quan tiến chức.

Qua đêm nay, thứ Hai ngày 26/9/2022, 3 con giáp 'tránh dữ đón lành', dứt bỏ vận đen, vận may tìm đến, liên tục trúng số độc đắc, từ bùn lầy trỗi dậy thành đại gia, cuộc sống bước sang trang mới - Ảnh 2
Tiền của ào vào nhà, muốn khổ cũng không được. Xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần, nhờ vậy mà Thân gặp đại cát đại lợi, ôm hết của cải trong thiên hạ vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão luôn được đánh giá cao bởi sự chăm chỉ, cần cù chất phác. Con giáp này không ngại khó khăn và thường gặp khá nhiều chật vật khi còn trẻ, song càng về hậu vận sẽ càng tươi sáng. Đây là một trong những con giáp có vận trình sáng nhất, nhờ sự xuất hiện của quý nhân, mọi trở ngại sẽ trở nên dễ dàng giải quyết hơn, khó khăn có thể biến thành cơ hội.

Qua đêm nay, tuổi Mão sẽ có vận may lội ngược dòng, con giáp này được trời ban nhiều phước lành, những kế hoạch tưởng chừng như không thể thực hiện thì vào thời điểm này, mọi thứ bất ngờ hanh thông.

Tuổi Mão vào thời gian này được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, giúp con đường tài vận thăng tiến. Ngoài ra, bản mệnh công danh, sự nghiệp của người tuổi Mão cũng sẽ ngày càng xuôi thuận. Những người tuổi Mão càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu thì quả ngọt được thu về bấy nhiêu.

Qua đêm nay, thứ Hai ngày 26/9/2022, 3 con giáp 'tránh dữ đón lành', dứt bỏ vận đen, vận may tìm đến, liên tục trúng số độc đắc, từ bùn lầy trỗi dậy thành đại gia, cuộc sống bước sang trang mới - Ảnh 3
Tuổi Mão vào thời gian này được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, giúp con đường tài vận thăng tiến, công danh, sự nghiệp của người tuổi Mão cũng sẽ ngày càng xuôi thuận - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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