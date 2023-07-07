Chủ Nhật 9/7/2023: Top 3 con giáp được Phật Bà Quan Âm che chở, phất lên nhanh chóng, đụng đâu trúng đó, giàu sang trọn đời

Tâm linh - Tử vi 07/07/2023 15:40

Chủ Nhật (9/7), những con giáp này thông minh tài ba mang lại nhiều phúc khí cho gia đình của mình, cả đời không lo túng thiếu.

Tuổi Thìn

Đường tài lộc vượng phát, tuổi Thìn sẽ được quý nhân trợ giúp và nâng đỡ, vì thế mà đường tài lộc vô cùng vượng phát. Tiền vào túi đếm không xuể, con giáp này có được những đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài trong tương lai và đem lại nhiều lợi ích cả về tiền tài lẫn danh vọng.

Xét trên phương diện tình cảm thì mọi thứ không được tốt như vậy, cảm xúc của tuổi Thìn thăng trầm khó đoán định cũng bởi tâm trạng thay đổi thất thường. Tinh thần không được tốt và tính khí khó chiều của bản mệnh khiến đối phương phải chịu nhiều ấm ức. Con giáp này nên thư giãn, thoải mái thể hiện tình cảm của bản thân, tránh để những nhân tố bên ngoài chi phối quá nhiều đến cảm xúc.

Tuổi Thìn cũng nên nghiêm túc xem xét lại bản thân mình, nhận thấy những điều sai trái thì nên sửa đổi. Nếu không sẽ phải hối hận vì đã vô tâm và làm tổn thương những người mình yêu quý nhất. Đừng để cảm xúc tiêu cực phá nát tâm tư, hãy suy nghĩ đến những điều tích cực và vui vẻ trong cuộc sống.

Chủ Nhật 9/7/2023: Top 3 con giáp được Phật Bà Quan Âm che chở, phất lên nhanh chóng, đụng đâu trúng đó, giàu sang trọn đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chủ nhật ngày 9/7/2023 cho thấy, tài vận của người tuổi Dậu dồi dào, không những tự bản thân có năng lực kiếm tiền mà còn nhận được ưu đãi, quà tặng, tiền biếu tiền cho của người khác. Nhờ thế mà túi bạn lúc nào cũng rủng rỉnh, có thể mua sắm được kha khá món đồ mà mình thích rồi đấy.

Về đường tình duyên, có thể nói con giáp này sẽ có một khoảng thời gian hạnh phúc bên người mình yêu. Hai bạn càng ngày càng cảm thấy hòa hợp hơn, tình yêu thăng hoa, sự gắn kết giữa hai tâm hồn khiến cho mối quan hệ càng ngày càng trở nên nồng nàn.

Tuổi Ngọ

Chính Tài độ mệnh, tuổi Ngọ may mắn đón nhận cơ hội kiếm tiền mới. Cơ hội này có thể được mang tới bởi chính người thân trong gia đình. Có thể bạn sẽ cùng hùn tiền với họ để mua một dự án bất động sản và sẽ sớm thu được một khoản lợi nhuận. Tất nhiên, vì đây là công việc kinh doanh nên bạn cũng hãy cẩn trọng trong mọi khâu để có kết quả tốt nhất nhé.

Tam Hợp cục còn giúp tinh thần làm việc của Ngọ vô cùng hăng hái. Bản mệnh luôn vững vàng, từng bước vượt qua mọi sóng gió, kiên định với những gì mình đang theo đuổi. Mặc dù tương lai phía trước vẫn còn nhiều khó khăn nhưng bạn không bao giờ sợ hãi mà bỏ cuộc.

Chủ nhật còn là ngày vận trình tình duyên của người tuổi này vượng sắc, đào hoa nở rộ, con giáp này hãy mở lòng đón nhận tình yêu đi thôi. Bản mệnh có thể được ai đó bày tỏ tình cảm, đừng để hạnh phúc đi qua một cách đáng tiếc nhé.

Chủ Nhật 9/7/2023: Top 3 con giáp được Phật Bà Quan Âm che chở, phất lên nhanh chóng, đụng đâu trúng đó, giàu sang trọn đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 (*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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