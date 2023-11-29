Qua đêm nay, 3 con giáp cục diện Tương Xung, xui xẻo tận mạng, tổn hại tài lộc, hao tốn tiền tài

Qua đêm nay, Mão Ngọ Tương Phá khiến con giáp tuổi Ngọ thường xuyên bực mình vì vừa làm xong đã bị người khác làm hỏng. Thế nhưng việc bắt họ nhận lỗi quả là khó khăn, do đó lúc này bạn nên đổi hướng chú ý, tìm giải pháp hiệu quả hơn và lưu ý cho những lần tiếp theo khi hợp tác với họ.

Thiên quan nhắc nhở bạn cần có chuẩn bị thật tốt để khởi đầu tuần mới thuận lợi, tránh rắc rối. Với ai có ý định xin việc nên chấn chỉnh thái độ, đừng tạo cho người khác cảm giác quá kiêu ngạo, nếu không sẽ khó vượt qua vòng phỏng vấn đầu tiên.

Qua đêm nay, tuổi Mão nhất định phải đề phòng một vài mối quan hệ xã giao vì hôm nay thị phi đang vây quanh bạn. Trước khi phát ngôn điều gì bạn nên suy nghĩ kĩ, đừng để đối phương cảm thấy bực bội vì những lời nói của bạn. May mắn là tình hình tài chính ổn định, bạn có thể sắm sửa cho mình một vài bộ trang phục mới, hay là đi ra ngoài thưởng thức một bữa tối ngon lành đề huề cùng bạn bè.

Ảnh minh họa: Internet

Còn về chuyện tình cảm cá nhân, tuổi Mão thời gian này nên cân nhắc xem liệu có những tình địch khác đang nhăm nhe xen vào giữa hai người hay không? Đây là lúc bạn nên thận trọng một chút và để ý nhiều hơn đến mối quan hệ của mình, dù là những thay đổi nhỏ nhất.

Con giáp tuổi Dậu

Qua đêm nay, cục diện Tương Xung soi chiếu, người tuổi Dậu kiêu ngạo quá mức dễ đưa ra những quyết định chủ quan, sai lầm. Có đôi khi mọi việc không đơn giản như bạn thoạt nhìn, bạn cần cân nhắc vấn đề đa chiều hơn. Người làm kinh tế sẽ phải đối diện với sự cạnh tranh gay gắt từ đối thủ. Bạn cần giữ vững thế mạnh của mình và không bị dao động bởi những lời bàn ra tán vào. Hãy kiên định làm những gì mình cho là đúng.

Ảnh minh họa: Internet

Kim khắc Mộc cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người thân cũng không được hài hòa. Bản mệnh không nên áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác, điều bạn thấy tốt chưa chắc đã là điều mà những người thân của bạn cần.

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