"Qua cơn bĩ cực" Top 3 con giáp hứng tiền như chơi, lộc lá ngập nhà trong 5 ngày sắp tới (23 - 27/8)

5 ngày sắp tới (23/8 - 27/8) người tuổi Sửu sẽ bước vào những ngày như mơ, may mắn ngập tràn. Tuổi Sửu sẽ đắc tài đắc lộc, vận thế thăng hoa, đời như bước sang trang mới.

Người tuổi Sửu sẽ có công việc suôn sẻ, thuận lợi, tăng chức tăng lương ầm ầm, tiền bạc đủng đỉnh khiến ai cũng phải ngưỡng mộ, ghen tị. Dĩ nhiên, chẳng phải tự nhiên mà lộc rơi trúng đầu, họ cũng phải phấn đấu, nỗ lực không ngừng. Sự may mắn kia một phần cũng chính là thành quả cố gắng mà có được.

5 ngày sắp tới (23/8 - 27/8) người tuổi Thìn sẽ khiến nhiều người phải ghen tị khi đào hoa nở rộ, tình duyên thắm sắc đấy nhé. Đây thực sự là thời điểm may mắn đối với con giáp này, cho dù bạn đang độc thân hay đã có người theo đuổi.

Người độc thân may mắn khi được bạn bè, người thân giới thiệu cho đối tượng phù hợp với mình để kết thúc tháng ngày cô đơn lẻ loi. Sau một thời gian tiếp xúc, bạn cũng dần cảm nhận được tình cảm chân thành của đối phương và quyết định muốn tiến xa hơn mối quan hệ hiện tại.

Còn nếu đã có nửa kia, bản mệnh sẽ cảm thấy hạnh phúc khi nhận được sự tin tưởng của đối phương. Hai người luôn chân thành, thẳng thắn chia sẻ với nhau mọi vấn đề trong cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới cho biết, 5 ngày sắp tới (23/8 - 27/8) cục diện Thân Tuất Tương Hội mang đến một ngày khá may mắn với người tuổi Thân. Nhờ thế mà vận trình tình cảm của bản mệnh thêm phần suôn sẻ, những người còn độc thân cũng tăng cơ hội gặp được nửa kia hơn. Các cặp đôi nếu thấy tình cảm chín muồi có thể suy nghĩ đến việc dẫn nhau về ra mắt họ hàng và bạn bè của đối phương.

Khi đó, mối quan hệ của hai người sẽ bước sang một trang mới rất ngọt ngào. Chẳng những tình cảm thăng hoa, công việc của tuổi Thân cũng có khởi sắc nhờ có Thiên Ấn chiếu mệnh. Con giáp này được cấp trên tin tưởng trao cơ hội để thể hiện bản thân. Nếu làm tốt nhiệm vụ này, rất có thể bạn sẽ được cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực của mình.

Tuy nhiên ngũ hành Thổ sinh Kim cũng là dấu hiệu cho thấy sức khỏe của bản mệnh rất tố, sẵn sàng để chiến đấu với khó khăn và thực hiện những mục tiêu lớn lao. Những bài tập rèn luyện cơ thể đang mang lại kết quả tốt, hãy cố gắng duy trì thói quen rất tốt này nhé.

Ảnh minh họa: Internet

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