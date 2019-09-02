Qua cơn bĩ cực, 3 con giáp đón tháng 9 phơi phới, may mắn dồn dập, hưởng thụ thả ga

Tâm linh - Tử vi 02/09/2019 05:05

Bước sang tháng 9, sau khi lội ngược dòng thành công, thay thời đổi vận, 3 con giáp may mắn này đón nhận tài lộc, phú quý dồn dập.

Đây là 3 con giáp may mắn nhất trong tháng 9, tài lộc, sự nghiệp hay nhân duyên đều tốt đẹp.

Tuổi Thìn

Trời sinh người tuổi Thìn có số mệnh của Rồng, họ nắm trong tay giàu sang và quyền lực. Vì thế, dù có gặp trắc trở, họ đều có thể vững vàng vượt qua. Phần lớn người tuổi Thìn thành công khi còn trẻ, nhưng vì vận may chưa đến nên thời vận của họ vẫn chưa khởi sắc.

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Tuổi Thìn là một trong những con giáp may mắn nhất trong tháng 9 này - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Thìn sẽ đổi vận trong tháng 9 tới này. Họ được thần tài và may mắn nâng đỡ. Sự nghiệp, tài vận hay nhân duyên cũng vì thế mà rực rỡ bất ngờ. Và nhờ vào bản tính thông minh vốn có, họ càng có nhiều cơ hội để tỏa sáng. Thịnh vượng, giàu sang đang đợi người tuổi Thìn!

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn siêng năng, chịu thương chịu khó, luôn nỗ lực tìm kiếm cơ hội thành công. Dù không tham vọng nhưng họ rất chăm chỉ, mong muốn một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc về sau.

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Sang tháng 9 này, tuổi Thân là con giáp may mắn được thần tài và quý nhân chiếu cố nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Sang tháng 9 này, tuổi Thân là con giáp may mắn được thần tài và quý nhân chiếu cố nâng đỡ. Những khó khăn, vất vả ngày trước đều chấm dứt, nhường chỗ cho may mắn tìm đến. Tuổi Thân lại giỏi nắm bắt cơ hội tốt, từ đó mà kinh doanh hay sự nghiệp đều lên như diều gặp gió. Nếu cố gắng hơn, cuối năm nay sẽ là thời điểm huy hoàng với tuổi Thân.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần cá tính mạnh mẽ, sống quyết đoán và có trách nhiệm. Họ không ngại thử thách, luôn khiến người khác ngưỡng mộ. Phần lớn con giáp này có nhiều tham vọng và liều lĩnh với mong muốn đổi thay vận mệnh.

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Từ tháng 9 trở đi, thời vận của tuổi Dần lội ngược dòng, may mắn tài lộc tìm đến không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Từ tháng 9 trở đi, thời vận của tuổi Dần lội ngược dòng, may mắn tài lộc tìm đến không ngừng. Dù họ làm chuyện gì cũng rất thuận lợi, suôn sẻ. Nhất là với ai kinh doanh, họ có cơ hội mở rộng kinh doanh hay tìm được đối tác làm ăn tiềm năng. Bởi thế, tuổi Dần có thể con giáp giàu có bậc nhất.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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