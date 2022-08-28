Qua 15 giờ 20 phút chiều nay (28/8) Thần phật luôn che chở, Quý nhân soi đường chỉ lối, 3 con giáp phúc lộc vô biên, tài lộc ngập nhà, tinh thần phơi phới, về già sung sướng, an nhà sống vô lo vô nghĩ

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 09:48

3 con giáp dưới đây lúc nào cũng có Quý nhân kề bên chỉ đường dẫn lối, tài lộc vây quanh, cuộc đời sung sướng.

 

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý thường sống có nguyên tắc, có mục tiêu. Vì vậy, khi đã đặt ra mục tiêu phía trước, họ luôn cố gắng, nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu.

Người tuổi này yêu thương gia đình, sống có trách nhiệm với mọi người xung quanh.Họ cố gắng kiếm tiền để gia đình mình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Con giáp tuổi Tý được trời phú sức khỏe dẻo dai, sức bền hơn người.

Qua 15 giờ 20 phút chiều nay (28/8) Thần phật luôn che chở, Quý nhân soi đường chỉ lối, 3 con giáp phúc lộc vô biên, tài lộc ngập nhà, tinh thần phơi phới, về già sung sướng, an nhà sống vô lo vô nghĩ - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Chính vì vậy, họ có thế mạnh trong các môn thể dục, thể thao. Trong công việc thường ngày, nhờ có sức lao động tốt nên con giáp này có thể hoàn thành nhiều phần việc hơn những người khác.

Co giáp tuổi này có thái độ sống lạc quan, vui vẻ, rất ít khi sống bi quan hay phàn nàn. Cũng chính vì thái độ sống tích cực này mà con giáp này được quý nhân giúp đỡ, nhận nhiều cơ hội tốt trong công việc. Về già họ được hưởng cuộc sống an nhàn, hưởng phú quý lâu dài.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong ngày 28/8 được Lục Hợp nâng đỡ nên gặp nhiều may mắn về tiền bạc, đường tài lộc cũng khởi phát vô cùng. Trong ngày, vận may mang tới cho người làm kinh doanh những cơ hội hợp tác làm ăn có lợi. Nhờ vậy mà tiền bạc dư dôi, có thêm nguồn vón để mở rộng đầu tư hoặc tham gia vào lĩnh vực mới.

Bên cạnh đó, Chính Quan cũng giúp cho vận trình sự nghiệp của Sửu thăng tiến không ngừng. Con đường công danh của con giáp này đang rộng mở. Một số người có thể được cân nhắc lên vị trí cao hơn, tương lai phía trước vẫn còn rất nhiều may mắn đang chờ đón bản mệnh.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có quan điểm, cách làm việc có thể khác biệt với người khác, đừng vì thế mà để sự nóng nảy, bực dọc làm chủ, gây rắc rối cho bản thân lẫn những người xung quanh.

Qua 15 giờ 20 phút chiều nay (28/8), khó khăn đã dần lùi xa khi có Tử Vi Cát tinh hậu thuẫn giúp con giáp tuổi Sửu tháo gỡ được những khúc mắc. Bạn nhìn ra con đường của mình đang đi sáng rõ hơn, nhờ đó mà tinh thần cũng trở nên hứng khởi hơn trước rất nhiều.

Qua 15 giờ 20 phút chiều nay (28/8) Thần phật luôn che chở, Quý nhân soi đường chỉ lối, 3 con giáp phúc lộc vô biên, tài lộc ngập nhà, tinh thần phơi phới, về già sung sướng, an nhà sống vô lo vô nghĩ - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Người tuổi Sửu đừng làm quá lên hay gây ồn ào khi tình cảm không như ý. Bạn cũng cần lưu ý đến những bí mật bị người khác che giấu khi không hiểu rõ sự thật.

Có thể thấy thời gian qua, bản mệnh không tiếc đầu tư tâm sức, tiền bạc cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Qua 15 giờ 20 phút chiều nay (28/8) bạn có thể nhận được các tin tức tốt về bất động sản hoặc có những quyết định quan trọng liên quan đến đời sống hôn nhân.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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