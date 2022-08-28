Tháng 9 Tinh Tú chiếu mạng, tháng 10 Thần Phật hiển linh phù hộ, tài lộc bủa vây 3 tuổi này đỏ cả tình lẫn tiền, cuối năm đón tết linh đình

Những người tuổi Mùi nằm trong số những con giáp may mắn có được sức khỏe tốt, tinh thần tốt. Trong họ dường như luôn tràn đầy nhiệt huyết và đam mê. Hiếm khi nào thấy họ mệt mỏi hay ủ rũ. Một nhược điểm rất nhỏ của họ là sự thiếu kiên nhẫn.

Tháng 9, tháng 10 tới đây, Mùi nằm trong số những con giáp được Thần Tài ưu ái bậc nhất. Bản mệnh có nhiều cơ hội tốt trong công việc. Chỉ cần chọn đúng sở trường và cố gắng hết mình thì Mùi sẽ đạt được thành tựu như họ mong muốn.

Nếu như Mùi biết phát huy những điểm tốt, kiểm soát điểm yếu thì bản mệnh sẽ dễ đạt được những thành tựu lớn trong sự nghiệp.

Con giáp này có cơ hội trở thành đại gia, sống sung túc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Mùi

Công việc của người tuổi Mùi tiến triển tốt nhờ có Tam Hợp nâng đỡ, nhờ vậy mà khoản tiền trong túi của bạn cũng tương lên đáng kể.

Bạn lập ra được những kế hoạch công việc phù hợp nhờ đánh giá chính xác năng lực bản thân và tình hình thực tế trước mắt. Bạn biết được đâu là lúc mình nên nắm bắt lấy cơ hội, đâu là lúc nên dừng lại kịp thời trước thua lỗ.

Ảnh minh họa

Nhờ vậy, bạn không chỉ tăng được khoản tiền vốn có mà còn giảm bớt được rất nhiều nguy cơ mất tiền không đáng.

Càng may mắn hơn, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ngay trong tháng 9, tháng 10 tới. Đối phương có thể giúp bạn xác định hướng phát triển trong tương lai, đồng thời giải quyết rắc rối ở hiện tại.

Hãy nhân cơ hội này để học hỏi những điều hay từ người ấy, khiến con đường phát triển của mình càng thêm rộng mở.

Tuổi Tý

Tháng 9 dương lịch là lúc thiên khí trở nên thịnh vượng với người tuổi Tý. Tháng 10 Tý đón nhận nhiều vận may, Thế cục Thủy sinh Mộc mở ra, vận khí của Tý lập tức tăng vọt. Nhờ vậy mà con giáp này dễ thăng chức trở thành người dư dả. Điều này không chỉ giải tỏa tình trạng khó khăn của tháng trước mà còn mang lại kỳ vọng phú quý trường thọ.

Ảnh minh họa

Một số người tuổi Tý có thể nhận được các hạng mục làm ăn quan trọng trong tháng 9 và tháng 10. Bản mệnh hãy cố gắng nắm bắt thật tốt.

Lời khuyên dành cho Tý thời gian này là hãy hòa đồng với mọi người, đừng để việc xui xẻo ảnh hưởng đến tâm trạng. Chỉ cần nhẫn nại thì sẽ rất xuất chúng còn dễ bốc đồng thì khả năng bị loại trừ rất cao.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.