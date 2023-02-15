Phúc tinh ban an lành cho 3 con giáp vào 2 ngày (16/2 và 17/2): Gia đạo an khang, tài lộc tấn tới, thi cử vẹn toàn, đắc lộc toàn gia

Tâm linh - Tử vi 15/02/2023 04:30

Tử vi 2 ngày (16/2 và 17/2) tiên đoán "trời quang mây tạnh" với 3 con giáp, xóa sạch vận xui, Phú Tinh vào nhà đem theo đại phúc đại quý.

 

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần đa phần đều nóng nảy, tài giỏi và có chính kiến của riêng mình. Họ đam mê công việc và có thể biến công việc thành sở thích. Vào thời điểm này, con giáp này hiểu được ý nghĩa của công việc mà họ làm và đặt rất nhiều tâm huyết vào công việc này.

Phúc tinh ban an lành cho 3 con giáp vào 2 ngày (16/2 và 17/2): Gia đạo an khang, tài lộc tấn tới, thi cử vẹn toàn, đắc lộc toàn gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Tử vi học có nói, con giáp tuổi Dần đa phần đều nóng nảy, tài giỏi và có chính kiến của riêng mình. Đồng nghiệp xung quanh cũng thấy được tinh thần tích cực của người tuổi Dần. Họ được cấp trên để mắt đến, trao cho cơ hội tiến thân.

Tuổi Tuất

Vào thời điểm này, Tam Hội cục giúp sự nghiệp của tuổi Tuất thêm phần hanh thông rộng mở hơn hẳn trước đó

Phúc tinh ban an lành cho 3 con giáp vào 2 ngày (16/2 và 17/2): Gia đạo an khang, tài lộc tấn tới, thi cử vẹn toàn, đắc lộc toàn gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tài vận trong ngày khá, bạn làm tốt nhiệm vụ nên có nguồn thu nhập chính cải thiện đáng kể. Với kỹ năng và kinh nghiệm tích lũy trong suốt thời gian vừa qua, con giáp này hoàn toàn có thể tự tin vào chính mình, có quyền được hưởng đãi độ tốt hơn với vị trí cao hơn.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có thiên tính thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Họ mang trong mình hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Tuổi Hợi cũng lương thiện, biết trên dưới, đối nhân xử thế chu toàn nên ra đời được nhiều người giúp đỡ, từ đó bạn có nhiều mối quan hệ tốt, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân.

Phúc tinh ban an lành cho 3 con giáp vào 2 ngày (16/2 và 17/2): Gia đạo an khang, tài lộc tấn tới, thi cử vẹn toàn, đắc lộc toàn gia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khát vọng đổi đời của Hợi sẽ đến trong thời điểm này, nhờ bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Hợi cũng được nâng cao. Người tuổi Hợi không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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