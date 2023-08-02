Phúc tìm đến trước cửa nhà trong 10 ngày cuối tháng 8/2023: Tiền tiêu không hết, đi đâu cũng vấp phải vàng, phát tài liên tục

Tâm linh - Tử vi 02/08/2023 12:25

Tử vi con giáp dự đoán, trong 10 ngày cuối tháng 8/2023, 3 con giáp dưới đây gặp may mắn liên tục, vận đỏ ngút trời.

Tuổi Sửu

10 ngày cuối tháng 8/2023, đối với người tuổi Sửu, vận may triệu tập, quý nhân lên như mây, Thần Tài phù hộ, tài lộc lại đến, tiền bạc rủng rỉnh. Về tài lộc, có vận may nhỏ, vận may lớn đắp lên, ngày càng sung túc.

Tử vi học có nói, trong những ngày này, tuổi Sửu sẽ gặp được cơ hội tuyệt vời có một không hai. Ngày trước khó khăn thế nào không biết nhưng vào thời điểm này, tuổi Sửu sẽ có vận may lội ngược dòng, ước mơ xây dựng cuộc sống sung túc vạn người mê đã đến lúc trở thành hiện thực. Người tuổi Sửu vốn lanh lợi và luôn biết nắm bắt thời cơ tốt, vì vậy họ sẽ tìm được hướng đi cho mình và có thể từ nghèo thành giàu trong một đêm.

Phúc tìm đến trước cửa nhà trong 10 ngày cuối tháng 8/2023: Tiền tiêu không hết, đi đâu cũng vấp phải vàng, phát tài liên tục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong 10 ngày cuối tháng 8/2023, việc làm ăn kinh doanh của những người bán hàng online tuổi Mùi khá thuận lợi, đem lại cho bản mệnh khoản tiền dư dả ở hiện tại mà còn có thể ở cả tương lai. Hãy phát huy khả năng của mình để gây ấn tượng với mọi người nhé. Bạn vượt qua được giai đoạn khó khăn, kiếm tiền về đầy túi. Bạn nhận được sự ngưỡng mộ và tin cậy của mọi người xung quanh và hứa hẹn còn thăng tiến hơn nữa trong tương lai.

Các bạn thuộc con giáp Mùi có vận may, nếu nắm bắt được vận may lớn này mà tiền bạc rủng rỉnh thì sẽ được cả đời may mắn, đổi vận đen đủi, chịu thương chịu khó. Mặt khác, những người bạn nữ sinh năm Mùi vào thời điểm này sẽ có vận đào hoa, vượng phu ích tử. Tuy nhiên, Mùi cũng phải cẩn thận, không đầu tư quá nhiều vào những lĩnh vực không quen thuộc.

Phúc tìm đến trước cửa nhà trong 10 ngày cuối tháng 8/2023: Tiền tiêu không hết, đi đâu cũng vấp phải vàng, phát tài liên tục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh ra vào năm Dần thường là người trung thực, mạnh mẽ và có tầm nhìn xa trộng rộng. Mặc dù thành công hơn người nhưng họ cũng không hề kiêu ngạo mà không ngừng vươn lên phía trước.

Con giáp tuổi Dần sống thực dụng, luôn cân nhắc, tính toán kỹ càng trước khi làm bất cứ việc gì. Cho dù là việc lớn hay việc nhỏ, con giáp này đều toàn tâm toàn ý chứ không lơ là. Vì vậy, người tuổi Dần gặp nhiều may mắn trong công việc và được Thần Tài ban phát của cải trong 10 ngày cuối tháng 8/2023. Ở nơi làm việc, con giáp nay nhận được sự ủng hộ và tín nhiệm từ đồng nghiệp. Cấp trên cũng rất coi trọng người tuổi Dần. Con giáp này có tài lộc dồi dào, gặp nhiều chuyện vui. Lúc này sự nghiệp của họ dần ổn định, phất lên không ngừng. Họ mang đến cho gia đình cuộc sống no ấm, đủ đầy.

Phúc tìm đến trước cửa nhà trong 10 ngày cuối tháng 8/2023: Tiền tiêu không hết, đi đâu cũng vấp phải vàng, phát tài liên tục - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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