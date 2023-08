Phúc tìm đến trước cửa nhà trong 10 ngày cuối tháng 8/2023: Tiền tiêu không hết, đi đâu cũng vấp phải vàng, phát tài liên tục

Tuổi Sửu

10 ngày cuối tháng 8/2023, đối với người tuổi Sửu, vận may triệu tập, quý nhân lên như mây, Thần Tài phù hộ, tài lộc lại đến, tiền bạc rủng rỉnh. Về tài lộc, có vận may nhỏ, vận may lớn đắp lên, ngày càng sung túc.