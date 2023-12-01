Phúc Lộc vô biên tràn vào nhà 3 con giáp sau ngày hôm nay: Phú quý đại tài, giàu sang chạm nóc, khối tài sản phình to, cuộc sống vượng phát lên hương

Tâm linh - Tử vi 01/12/2023 17:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây gia đạo hòa thuận yên vui, gặp may mắn liên tục sau ngày hôm nay.

Tuổi Thân

Theo tử vi, các bạn tuổi Thân cũng đang trên đà thăng tiến sau ngày hôm nay. Xét một cách toàn diện, con giáp này có nhiều cơ hội thăng tiến, tài lộc tiến triển tốt, cần kiểm soát tốt tính kiêu ngạo và nóng nảy. Lời khuyên dành cho những chú Khỉ khi bước sang tháng mới là tránh hành động bốc đồng, hạn chế vay mượn cũng như thận trong khi liên quan đến tiền. Chỉ số hung tinh thấp, có thể nói sau ngày hôm nay là lúc vận khí mở ra với người tuổi Thân càng vượng. Đồng thời sức khoẻ của chính bản thân là điều cần chú ý, không nên làm việc quá sức.

Phúc Lộc vô biên tràn vào nhà 3 con giáp sau ngày hôm nay: Phú quý đại tài, giàu sang chạm nóc, khối tài sản phình to, cuộc sống vượng phát lên hương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý còn nổi tiếng là những người có linh cảm rất tốt. Trước khi xảy ra "biến", họ thường cảm nhận được rất nhanh và có những chuẩn bị của riêng mình, nên thiệt hại họ gặp phải thường là luôn ở mức có thể kiểm soát được.

Theo các chuyên gia phong thủy, sau ngày hôm nay hầu như người tuổi Tý làm gì cũng thành công, suôn sẻ. Nếu biết nắm bắt cơ hội làm ăn, rất có thể họ sẽ trở nên giàu có bất ngờ vào cuối năm. Giai đoạn này nguồn tài chính từ những nghề tay trái của bạn sẽ đổ về, cùng với việc tăng lương khiến cuộc sống của bạn no đủ, ấm êm hơn. Không những vậy, tình duyên của bạn cũng rất vượng, mọi thứ trở nên viên mãn, vượt trội.

Phúc Lộc vô biên tràn vào nhà 3 con giáp sau ngày hôm nay: Phú quý đại tài, giàu sang chạm nóc, khối tài sản phình to, cuộc sống vượng phát lên hương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ, người tuổi Tỵ đã có thể giải quyết các vấn đề tồn đọng và có bước tiến đầy hứa hẹn sau ngày hôm nay Theo tử vi, chỉ số tổng thể của tuổi Tỵ tăng vọt. Về tình cảm, những chú Rắn nhờ được quý nhân giúp đỡ nên càng thêm phần thuận lợi.

Với các cặp đôi, khi có vấn đề phát sinh hãy cùng nhau giải quyết, nói ra suy nghĩ của mình và lắng nghe đối phương, chớ giữ trong lòng rồi nảy sinh tâm trạng tiêu cực. Về tài lộc, thu nhập có xu hướng tăng nhẹ, bản mệnh nên tập trung đẩy mạnh tiết kiệm, chuẩn bị cho tương lai. Về công việc, những khó khăn trước đó đều được giải quyết nhanh chóng.

Phúc Lộc vô biên tràn vào nhà 3 con giáp sau ngày hôm nay: Phú quý đại tài, giàu sang chạm nóc, khối tài sản phình to, cuộc sống vượng phát lên hương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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