Phụ nữ sở hữu những nốt ruồi này, đàn ông phải 'xếp hàng' theo đuổi

Phụ nữ có nốt ruồi ở vị trí này là mẫu người rất đa tình. Họ thích sự trải nghiệm với những điều mới mẻ trong tình yêu. Ở họ, có sự cuốn hút rất đặc biệt, nên có rất nhiều chàng trai để ý và dễ dàng kết thân. Quan điểm tình yêu của người phụ nữ này là tình yêu k hôn g gắn liền với cuộc sống hôn nhân.

Nốt ruồi ở phía dưới đuôi mắt

Cũng giống người có nốt ruồi ở phía cuối chân mày, phụ nữ có nốt ruồi ở đây cũng rất đào hoa. Ẩn trong vẻ bề ngoài, dịu dàng, duyên dáng, họ có một tình yêu rất nóng bỏng và đầy quyến rũ.

Nốt ruồi trên môi

Vận số đào hoa của những phụ nữ này rất cao. Trong cuộc sống, họ dễ dàng vướng vào chuyện “tình trường” với người khác giới. Người phụ có nốt ruồi ở vị trí này, có nhu cầu “chăn gối” cũng rất cao. Họ dễ xiêu lòng trước những lời nói ngọt ngào, cử chỉ ân cần của đàn ông và dễ dàng “vượt rào” với họ.

Nốt ruồi phía trên khóe miệng

Họ có sức hấp dẫn và quyến rũ đàn ông vô cùng đặc biệt ngay ở cái nhìn đầu tiên. Phụ nữ có nốt ruồi ở đây, rất có tài ăn nói và khéo léo trong việc “đối nhân xử thế”. Vì phong lưu, đa tình nên các nàng thường gặp nhiều rắc rối về chuyện tình cảm.

Nốt ruồi giữa hai đầu lông mày

Phụ nữ có nốt ruồi ở đây thường có tình cách cực kỳ đáng yêu. Nhờ tính cách, cởi mở gần gũi mà có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Người khác giới, thường bị lôi cuốn và cảm thấy mình có nhiều điểm rất tương đồng với cô nàng này.

Nốt ruồi tại sống mũi

Khác với những vị trí trên, người có nốt ruồi ở đây có vận đào hoa xấu. Trong đường tình duyên, họ gặp rất nhiều gian truân và khá lận đận. Thậm chí, phải đau khổ và rơi nhiều nước mắt vì đàn ông.