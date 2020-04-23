Phụ nữ sinh ngày này là nguồn sáng của gia đình, đàn ông tu mấy kiếp mới lấy được

Tâm linh - Tử vi 23/04/2020 05:26

Phụ nữ có sinh nhật vào ngày này mang số vượng phu ích tử, là nguồn sáng, vận may cho gia đình, là của báu đàn ông may mắn lắm mới có được.

Đàn ông lấy được người phụ nữ sinh vào ngày tháng này thì may mắn hơn người. Vì đây là những người có số vượng phu ích tử, mang đến phú quý phúc lộc cho gia đình.

Người sinh ngày 10 tháng 1

Theo tử vi học, người sinh vào ngày này có những đặc điểm vượt trội, nổi bật hơn người.

Họ có suy nghĩ trung thực, trưởng thành, có nhiều trải nghiệm và kiến thức ứng xử. Với bản chất chăm chỉ, nghiêm túc làm việc, họ dễ thành công hơn người khác.

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Theo tử vi học, người sinh vào ngày này có những đặc điểm vượt trội, nổi bật hơn người - Ảnh minh họa: Internet

2020 là năm khó khăn với nhiều người nhưng lại dễ dàng với người sinh ngày 10 tháng 1. Vì đây là lúc họ có thể phát triển những kế hoạch đầu tư, tiền bạc ổn định lâu dài.

Đây là người phụ nữ có tố chất kiếm tiền, cũng giỏi giữ tiền.

Đàn ông lấy được người phụ nữ này sẽ không lo thiếu tiền, trong nhà lúc nào cũng vui vẻ, ấm cúng.

Người sinh ngày 24 tháng 3

Đây là ngày sinh tốt. Nếu phụ nữ sinh vào ngày này sẽ được lòng tin và sự tôn trọng từ nhiều người. Cùng với bản chất khiêm nhường, họ càng học hỏi được nhiều hơn.

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Người phụ nữ này duyên dáng, độc lập, bao dung và luôn sống tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ này duyên dáng, độc lập, bao dung và luôn sống tích cực. Họ lạc quan trong cuộc sống, có nhiều bạn bè và được yêu quý. Trong tình cảm, họ rất chân thành và khá ngây thơ. Đàn ông lấy được họ sẽ luôn cảm thấy hãnh diện và may mắn hơn người khác.

Người sinh ngày 16 tháng 8

Đây là người phụ nữ có số vượng phu ích tử. Nếu đàn ông lấy được họ thì đúng là gom hết vận may trong thiên hạ. Bởi phụ nữ sinh ngày này là người vợ chu đáo, giỏi lắng nghe. Họ nhẫn nhịn, tôn trọng người khác và luôn cố gắng để chất lượng cuộc sống được nâng cao.

Họ là người phụ nữ thông minh, hoạt bát, có nhiều nhân duyên tốt trong cả gia đình và xã hội. Họ có tham vọng trong sự nghiệp là để có một cuộc sống sung túc sau này.

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Nếu lấy được người phụ nữ này làm vợ, đàn ông cũng phải lo giữ trước nhìn ánh nhìn ngưỡng mộ của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Đây còn là kiểu phụ nữ thích lãng mạn và luôn biết chăm sóc bản thân. Đó là lý do họ trông khá quyến rũ và hấp dẫn đàn ông. Vì thế, nếu lấy được người phụ nữ này làm vợ, đàn ông cũng phải lo giữ trước nhiều ánh nhìn ngưỡng mộ của người khác.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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Theo nhân tướng học, phụ nữ sở hữu một trong những đặc điểm này thì nhận được lộc trời ban.

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