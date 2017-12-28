Phụ nữ có 4 kiểu chỉ tay này TIỀN TÀI BẠT NGÀN, VẬN MAY ÀO ẠT, mấy đời cũng không lo nghèo!

Tâm linh - Tử vi 28/12/2017 06:30

Nếu phụ nữ sở hữu 5 đường chỉ tay này thì cả đời không lo cơm áo gạo tiền, sung sướng giàu sang.

Đường chỉ tay hình chữ M

Phụ nữ có chỉ tay tạo thành hình chữ M thế này chính là dấu hiệu của người sau này sẽ giàu sang.

Theo tướng số thì người có chỉ tay thế này thường thành công từ sớm, có thế nào thì đến 40 cũng chức quyền giàu sang đủ đầy.

Phụ nữ thế này có chức quyền, lại dư dã tiền tài. Vận tiền tài rực rỡ, dễ công thành danh toại trong lĩnh vực bất động sản. Và đây cũng là người vợ là cánh tay trái đắc lực cho chồng, đàn ông lấy được như có báu vật ngàn đời trong tay.

Phụ nữ có 4 kiểu chỉ tay này TIỀN TÀI BẠT NGÀN, VẬN MAY ÀO ẠT, mấy đời cũng không lo nghèo! - Ảnh 1
Phụ nữ có chỉ tay tạo thành hình chữ M thế này chính là dấu hiệu của người sau này sẽ giàu sang - Ảnh minh họa: Internet

Đường công danh có hình sao

Thường thì khi bàn tay của phụ nữ có hình công danh vốn rất ít. Đây là dấu hiệu của người có tài, rất dễ thành công trong sự nghiệp và cũng gặp không ít may mắn trên con đường chinh phục công danh.

 Phụ nữ có hình sao trên đường công danh thì cả đời không phải lo âu gì, tiền tài không thiếu, công danh chức quyền cũng không thua ai. Chỉ cốt trông chờ giàu sớm hay muộn mà thôi. Ai lấy được họ làm vợ cũng được “thơm lây”, phúc đức mấy đời.

Cuối đường vận mệnh có hình đuôi cá

Nếu cuối đường vận mệnh có hình đuôi cá thì đây là dấu hiệu của người có cuộc sống giàu sang không lo bạc tiền. Phụ nữ có bàn tay thế này dù khi trẻ có khổ cực thế nào thì về già cũng đủ đầy no ấm, lại còn được chồng yêu chiều, con cái hiếu thuận.

Phụ nữ có 4 kiểu chỉ tay này TIỀN TÀI BẠT NGÀN, VẬN MAY ÀO ẠT, mấy đời cũng không lo nghèo! - Ảnh 2
Nếu cuối đường vận mệnh có hình đuôi cá thì đây là dấu hiệu của người có cuộc sống giàu sang không lo bạc tiền - Ảnh minh họa: Internet

Đường trí tuệ có nhánh đi lên.

Phụ nữ có đường chỉ tay thế này là người có đầu óc, nhanh nhạy, lại rất nhạy bén với xu thế. Họ luôn có thể đoán trước được những xu thế mới để giành cơ hội làm giàu. Họ giỏi giang và có tài kinh doanh khôn khéo.

Phụ nữ thế này cuộc sống gia đình về sau rất sung túc. Họ cưới được chồng tốt, lại biết lo toan đủ đầy cho gia đình. Dù có ngồi không ở nhà để chồng phát triển sự nghiệp thì vẫn không khi nào thiếu tiền.

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