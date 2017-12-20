4 con giáp ăn Tết Mậu tuất 2018 cực lớn cực sung, tiền tài phủ phê khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 20/12/2017 06:30

Tết năm nay, 4 con giáp này có một cái Tết cực lớn, sung túc nhất!

Tuổi Mùi

Đây là con giáp đứng đầu danh sách sung túc nhất mùa Tết 2018 này. Đây là con giáp vốn thiện lương, sống tích cực, luôn cố gắng hết mình trong cuộc sống. Thời điểm cuối năm là lúc để họ tranh thủ có nguồn tiền tài ổn định.

Dù là làm công ăn lương hay chủ buôn bán thì đều gặt hái rất nhiều thành tựu. Chuyện gì cũng rất hanh thông, tiền tài đầy túi. May mắn ào ạt đến, do đó cứ chuẩn bị tinh thần hưởng lộc nhé!

4 con giáp ăn Tết Mậu tuất 2018 cực lớn cực sung, tiền tài phủ phê khó ai sánh bằng - Ảnh 1
Đây là con giáp đứng đầu danh sách sung túc nhất mùa Tết 2018 này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đây là con giáp siêng làm, đầy sáng tạo nên dễ thành công. Chuyện có tiếng tăm cũng chỉ là sớm muộn. Nhất là vào cuối năm 2017, tiền tài rất dồi dào, có thêm nghề tay trái lại càng sung túc. Tài lộc càng đến Tết, càng phủ phê. Tết năm nay quả là sung túc với con giáp này.

Trong năm mới này, người tuổi Dậu hãy cứ học hỏi khi có cơ hội, có thể nhờ bạn bè người thân giúp sức. Từ đây công việc chắc chắn sẽ có bước tiến không ngờ.

Và phải nhớ là thời điểm cuối năm là lúc tiền tài của người tuổi Dậu có cơ hội dồi dào nhất!

Tuổi Tỵ

Cuối năm 2017, người tuổi Tỵ sẽ được nhiều người giúp sức, công việc hanh thông, tiền tài ê hề. Tết năm nay sẽ rất đủ đầy, khiến ai ai cũng phải ganh tỵ.

Với ai đang còn độc thân thì sẽ gặp được một nửa thích hợp. Ai đang yêu thì trách mâu thuẫn không hay.

4 con giáp ăn Tết Mậu tuất 2018 cực lớn cực sung, tiền tài phủ phê khó ai sánh bằng - Ảnh 2
Cuối năm 2017, người tuổi Tỵ sẽ được nhiều người giúp sức, công việc hanh thông, tiền tài ê hề - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đây là con giáp gặp nhiều vận may, quý nhân chỉ lối dẫn đường. Họ có cơ hội có việc làm tốt hơn, hoặc có một kế hoạch làm việc ổn định hơn, cơ hội tăng lương cũng không thiếu. Do đó cứ tự tin rằng Tết này tài lộc sẽ rất dồi dào.

2018 này cũng là năm người tuổi Hợi có những quyết định rất quan trọng, ảnh hưởng đến gia đình, công việc. Nhưng đừng quá lo lắng, thế nào thì đều rất tốt, tiền tài không thiếu, hạnh phúc sung túc.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

MẬU TUẤT 2018: 3 con giáp tiếng tăm vang dội, thành công lẫy lừng không ai sánh bằng

MẬU TUẤT 2018: 3 con giáp tiếng tăm vang dội, thành công lẫy lừng không ai sánh bằng

Đây là 3 con giáp có đường công danh rực rỡ và thành công nhất trong năm 2018

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp top con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 52 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 1 giờ 52 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 2 giờ 52 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 2 giờ 52 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 3 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két