Ở xởi lời trời cho, từ ngày 29/9 - 15/10, 3 con giáp hết xung Thái Tuế, giàu sang lên đỉnh điểm, nắm chắc cơ hội mở rộng cơ ngơi

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 05:52

Tử vi nói rằng, vận trình của các con giáp này sẽ được cải thiện trong thời gian từ ngày 29/9 đến 15/10, may mắn ngập tràn giúp cuộc sống của họ trở nên thoải mái hơn.

Tuổi Tuất

Tử vi nói rằng, thời gian từ ngày 29/9 đến 15/10, tuổi Tuất được ban số mệnh giàu sang, phú quý. Con giáp này có tính cách độc lập, tự chủ nên luôn cẩn trọng trong mọi việc. Đa số người tuổi Tuất có trí tuệ, biết kiếm tiền nên được nhiều người ngưỡng mộ.

Con giáp này sẽ kiếm được cơ hội phát triển tuyệt vời, nhờ đó cuộc sống được cải thiện rất nhiều. Chỉ cần biết nắm bắt cơ hội và phát huy hết khả năng của mình, cuộc sống của con giáp này sẽ bước sang một trang mới, giàu có và thịnh vượng hơn.

Ở xởi lời trời cho, từ ngày 29/9 - 15/10, 3 con giáp hết xung Thái Tuế, giàu sang lên đỉnh điểm, nắm chắc cơ hội mở rộng cơ ngơi - Ảnh 1
Tử vi nói rằng, thời gian từ ngày 29/9 đến 15/10, tuổi Tuất được ban số mệnh giàu sang, phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu vốn tính trung thực, cần cù, chịu khó mặc dù đôi lúc có hơi cố chấp. Trong thời gian từ ngày 29/9 đến 15/10, con giáp tuổi Sửu có thể nhận được thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra hoặc thu nhập từ nghề tay trái tăng lên.

Nhờ đó, cuộc sống của bản mệnh bước sang một trang mới. Vận may của tuổi Sửu tăng vọt, tài lộc dồi dào. Cuộc sống đi vào quỹ đạo ổn định giúp con giáp này có tài chính dư dảo hơn. Một số người có cơ hội phát tài trong thời gian tới.

Ở xởi lời trời cho, từ ngày 29/9 - 15/10, 3 con giáp hết xung Thái Tuế, giàu sang lên đỉnh điểm, nắm chắc cơ hội mở rộng cơ ngơi - Ảnh 2
Trong thời gian từ ngày 29/9 đến 15/10, con giáp tuổi Sửu có thể nhận được thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra hoặc thu nhập từ nghề tay trái tăng lên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh người tuổi Thân thông minh, lanh lợi, hay tò mò, thích khám phá và ham học hỏi. Thời gian từ ngày 29/9 đến ngày 15/10, tuổi Thân có cơ hội gặp nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ nên cuộc sống tương đối thoải mái.

Con giáp này có cơ hội thể hiện bản thân và đạt thành tích cao trong công việc. Nhờ quý nhân giúp đỡ nên mọi chuyện khó khăn sẽ sớm được giải quyết êm đẹp.Những người tuổi Thân cũng không nên bỏ quên đam mê, sở thích cá nhân vì nó có thể giúp bạn kiếm thêm nghề tay trái, tăng thu nhập.

Ở xởi lời trời cho, từ ngày 29/9 - 15/10, 3 con giáp hết xung Thái Tuế, giàu sang lên đỉnh điểm, nắm chắc cơ hội mở rộng cơ ngơi - Ảnh 3
Thời gian từ ngày 29/9 đến ngày 15/10, tuổi Thân có cơ hội gặp nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ nên cuộc sống tương đối thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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