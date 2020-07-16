Nửa đầu tháng 8/2020: 3 con giáp song hỷ lâm môn, đạp trúng hũ vàng, tiền về ngập tài khoản

Tâm linh - Tử vi 16/07/2020 09:23

Số phận an bài, trong 15 ngày đầu tháng 8/2020 những con giáp may mắn này sẽ có vô số cơ hội kiếm tiền, chỉ việc rung đùi hốt bạc, nằm ngửa mà ăn.

Chỉ cần bước vào tháng 8 năm Canh Tý 2020 top con giáp may mắn này sẽ quơ tay là có tiền, lộc lá bủa vây, đời thăng hoa rực rỡ. 

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Số trời đã định, nửa đầu tháng 8/2020 con giáp giàu có này sẽ đạp trúng hũ vàng, muốn gì được nấy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Nổi tiếng là người điềm đạm, chân thành và có trách nhiệm trong công việc nên Sửu luôn được cấp trên tin tưởng giao cho những nhiệm vụ khó nhằn. Đấy cũng là cách sếp thử tài Sửu, đốc thúc họ vượt lên chính mình để khẳng định tài năng. Thế nên, Sửu thăng chức tăng lương ầm ầm, có bạc tỷ trong tay ngay từ khi còn độc thân.

Số trời đã định, nửa đầu tháng 8/2020 con giáp giàu có này sẽ đạp trúng hũ vàng, muốn gì được nấy. Hơn cả, Sửu còn có thể mua nhà sắm xe, phụng dưỡng cha mẹ, hỗ trợ gia đình vốn liếng để làm ăn buôn bán, ngày càng hưng thịnh. 

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Ngay chính Mùi cũng phải há hốc mồm trước con số khổng lồ mà mình có được trong thời gian này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, khéo léo và có khả năng lãnh đạo cực tinh tế. Họ biết cách tận dụng năng lực để tiến thân, biết mở rộng mối quan hệ để vị thế ngày càng vững chắc và không sợ thất bại nên một khi đã thành công ắt sẽ “trúng lớn”.

Khổ tận cam lai, bước vào tháng 8/2020 con giáp may mắn này sẽ hoan hỷ lộc tài, tiền về ngập tài khoản. Ngay chính Mùi cũng phải há hốc mồm trước con số khổng lồ mà mình có được trong thời gian này. 

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Ngay từ ngày đầu tiên của tháng 8/2020 Thân đã lấy lại ánh hào quang của đời mình, may mắn hết phần thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thông minh, nhanh nhẹn và sáng tạo nên chẳng cần cậy nhờ ai người tuổi Thân vẫn có thể tiến xa trên đường công danh. Có tiền, có địa vị lại sống đàng hoàng tử tế nên Thân chính là hình mẫu để mọi người cố gắng. Thế nhưng, họ vô tình cũng là mục tiêu công kích của những kẻ ghen ăn tức ở, chuyên đi nói xấu người khác.

Bị họa thị phi đeo bám, tiểu nhân ngáng đường nên những tháng đầu năm Canh Tý 2020 của Thân khá chật vật. Vậy nhưng, ngay từ ngày đầu tiên của tháng 8/2020 Thân đã lấy lại ánh hào quang của đời mình, may mắn hết phần thiên hạ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

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