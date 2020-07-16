3 con giáp giàu bất thình lình, mưa tài lộc trút xuống ầm ầm, giàu sang vô đối trong 10 ngày cuối tháng 7/2020

Tâm linh - Tử vi 16/07/2020 02:15

Những ngày đầu tháng 7 không mấy may mắn, thế nhưng trong 10 ngày cuối tháng 7/2020 top con giáp giàu có này sẽ lộc lá thăng hoa, được thần tài rót lộc vào túi.

Nhờ phúc phần trời cho nên những người thuộc con giáp giàu có nhất tháng 7 này sẽ có tiền tài viên mãn, càng về cuối tháng 7 năm Canh Tý 2020 càng phất lên như diều gặp gió. 

con giap giau co 1
Nghề tay trái sẽ giúp Ngọ một bước đổi đời với lợi nhuận tăng đột biến, chỉ trong 10 ngày tới đã gom được bạc tỷ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bước vào thời son đỏ của đời mình nên trong 10 ngày tới người tuổi Ngọ sẽ liên tục nhận được tin may tài lộc. Lương thưởng tăng vọt, túi lúc nào cũng rủng rỉnh, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa chính là phúc phần mà Ngọ nắm chắc trong tay.

Càng về cuối tháng 7/2020 con giáp giàu sang này càng được quý nhân chiếu cố, làm gì cũng hái ra tiền. Đặc biệt, nghề tay trái sẽ giúp Ngọ một bước đổi đời với lợi nhuận tăng đột biến, chỉ trong 10 ngày tới đã gom được bạc tỷ, thành công rực rỡ khiến ai cũng hờn. 

con giap giau co 2
Mùi sẽ khiến kẻ chơi xấu mình phải trả giá đắt cho bản tính xấu xa, thích thọc mạch, nói xấu sau lưng người khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hiền lành, thông minh và cực tinh tế nên Mùi đi đâu cũng được quý mến, thương yêu. Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, 20 ngày đầu năm bị tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ nên Mùi vướng họa thị phi, xui xẻo đủ đường.

May mắn thay, chỉ cần bước vào ngày thứ 21 của tháng 7 đời Mùi sẽ sang trang mới. Chẳng những đắc tài đắc lộc, ăn nên làm ra, Mùi còn khiến kẻ chơi xấu mình phải trả giá đắt cho bản tính xấu xa, thích thọc mạch, nói xấu sau lưng người khác. 

con giap giau co 3
Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những khốn khó chông chênh thì giờ đây Dần sẽ được hái trái ngọt đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần là con giáp cá tính, mạnh mẽ và không ngừng nỗ lực để theo đuổi đam mê. Thế nên, dẫu sinh ra trong khốn khó, lớn lên trong cơ hàn con giáp tài năng này vẫn có thể sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ khiến ai cũng phải ganh tỵ.

Tử vi 10 ngày cuối tháng 7/2020 có nói, Dần sẽ đếm tiền sái tay, túi tiền rủng rỉnh với những hợp đồng béo bở. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những khốn khó chông chênh thì giờ đây Dần sẽ được hái trái ngọt đời mình.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp này chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình trong 20 ngày tới

3 con giáp này chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình trong 20 ngày tới

Dưới đây là những con giáp sẽ nhận được tài lộc nhất trong những ngày còn lại của tháng 7 dương lịch.

Xem thêm
Từ khóa:   Canh Tý 2020 con giáp giàu sang con giáp may mắn

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng