Nửa đầu tháng 12/2022: TOP 3 con giáp này nắm chắc vận may, an nhàn dư dả, chẳng bao giờ sợ thiếu tiền tiêu

Tâm linh - Tử vi 24/11/2022 06:52

Trong nửa đầu tháng 12/2022, 3 con giáp sau đây sẽ có sự thay đổi tích cực về đường tài lộc. Đây là giai đoạn hưng thịnh nhất của họ trong năm nay.

Tuổi Dậu

Nửa đầu tháng 12/2022 là thời gian có nhiều may mắn đến nhất với người tuổi Dậu. Người tuổi Dậu được sao Thiên Quan chiếu xuống sẽ giúp hóa giải mọi hiềm khích từ mọi người xung quanh. Nhờ cát tinh này mà người tuổi Dậu sẽ được trọng dụng từ Sếp và có cơ hội thăng tiến lên cấp cao hơn. Luôn nhiệt tình và sẵn sàng nhận tốt mọi nhiệm vụ được giao sẽ là bí quyết giúp người tuổi Dậu thành công.

Tuy nhiên, trong thời gian này sẽ gặp một chút khó khăn trong các cuộc trao đổi với bên đối tác hay khách hàng. Vì thế, hãy cố gắng bình tĩnh giải quyết việc này suôn sẻ, sẽ có nhiều đồng nghiệp đến tương trợ bạn. Người tuổi Dậu có nhiều cơ hội thăng tiến. Thành công đến sớm với sự kiên trì và biết tận dụng những cơ hội "vàng" của sự may mắn.

Nửa đầu tháng 12/2022: TOP 3 con giáp này nắm chắc vận may, an nhàn dư dả, chẳng bao giờ sợ thiếu tiền tiêu - Ảnh 1
Nửa đầu tháng 12/2022 là thời gian có nhiều may mắn đến nhất với người tuổi Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nếu đầu năm tuổi Tuất gặp nhiều tai ương bởi vận đen thì nửa đầu tháng 12 này, cả sự nghiệp và tình duyên của tuổi Tuất đều thăng hoa "vạn sự như ý". Những tham vọng thăng tiến trong công việc bấy lâu nay của tuổi Tuất sẽ đạt được khi biết tận dụng nhiều cơ hội sắp có. Nhờ sao Thái Dương và Thiên Hỷ là hai cát tinh chiếu xuống nên mọi sự việc trong cuộc sống của người tuổi Tuất sẽ êm xuôi, mọi khó khăn đều được hóa giải.

Sự nghiệp của người tuổi Tuất lên như diều gặp gió và đạt thành công ở những tháng cuối năm sau tất cả những vất vả cố gắng ở thời gian trước. Tiền bạc dồi dào nhờ sự tài ba trong những việc làm ăn. Tiền lương tăng lên và được thưởng nhiều nhờ thành tích tốt. Nếu đang làm trong lĩnh vực bất động sản thì nên tránh đầu tư và hãy cẩn thận trước mọi quyết định đưa ra.

Nửa đầu tháng 12/2022: TOP 3 con giáp này nắm chắc vận may, an nhàn dư dả, chẳng bao giờ sợ thiếu tiền tiêu - Ảnh 2
Nếu đầu năm tuổi Tuất gặp nhiều tai ương bởi vận đen thì nửa đầu tháng 12 này, cả sự nghiệp và tình duyên của tuổi Tuất đều thăng hoa "vạn sự như ý" - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nửa đầu tháng 12 tới đây sẽ là thời điểm tốt để phục hồi tài chính. Những nguồn lợi từ sự cố gắng ở đầu năm sẽ thu lại được nhiều và tài chính tăng mạnh. Đây là thời gian con giáp này phát tài, phát lộc đối với những người tuổi Hợi. Do sự ảnh hưởng của Thái Tuế nên những mối quan hệ xã giao của người tuổi Hợi dần dần ít đi.

Do 2 cát tinh Chính Quan và Hoa Cái trợ mệnh nên sự nghiệp vào thời gian này nên có sự chuyển mình của người tuổi Hợi. Người tuổi Hợi sẽ được đồng nghiệp, đặc biệt là cấp trên nhận thấy được cố gắng và khen thưởng sau thành quả làm việc miệt mài. Hãy tận dụng cơ hội này để được thăng chức nhanh chóng và nên mở rộng mối quan hệ xã giao bên ngoài bởi những người này sẽ giúp sự nghiệp tiến triển hơn.

Nửa đầu tháng 12/2022: TOP 3 con giáp này nắm chắc vận may, an nhàn dư dả, chẳng bao giờ sợ thiếu tiền tiêu - Ảnh 3
Nửa đầu tháng 12 tới đây sẽ là thời điểm tốt để phục hồi tài chính - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sau ngày mai, thứ Tư ngày 23/11/2022, 3 con giáp được lòng Thần Tài, lộc cao như núi, gánh tiền mỏi vai, rũ bỏ vận đen

Sau ngày mai, thứ Tư ngày 23/11/2022, 3 con giáp được lòng Thần Tài, lộc cao như núi, gánh tiền mỏi vai, rũ bỏ vận đen

Dự đoán sau ngày mai (23/11), 3 con giáp sau sẽ có vận may lội ngược dòng, phát tài bất ngờ khiến các con giáp còn lại phải ghen tị.

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