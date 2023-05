Tử vi tháng 12 cuối năm: 3 con giáp vận trình rực ánh hào quang, bùng nổ tiền bạc, gặp dữ hóa lành, bạt ngàn may mắn

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ khiêm tốn, có ý chí nên cho dù có đạt được thành tích cao cũng không nói với người khác, dù khó khăn vẫn nỗ lực vươn lên tìm kiếm thành công làm nên sự nghiệp lẫy lừng khiến ai cũng vô cùng ghen tỵ.

Thầy tử vi cho rằng, trong tháng 12 dương lịch, người tuổi Tỵ do được thần may mắn ưu ái nên người tuổi Tỵ chắc chắn sẽ có được vô số cơ hội tốt trong công việc, do đó thu nhập tăng lên nhanh chóng. Đặc biệt, trong thời gian này, cuộc sống của con giáp tuổi Tỵ sẽ vô cùng lên hương, cuộc sóng thăng hoa như diều gặp gió. Thêm vào đó, con giáp này còn có thêm nhiều cơ hội kiếm được nhiều tiền bạc và tìm được một nửa đích thực cuộc sống vô cùng hạnh phúc.