Nửa đầu tháng 1/2022, hào quang lan tỏa, 3 con giáp may mắn rực rỡ công danh, đong đầy tiền bạc, cuộc sống phủ phê, sung túc

Tâm linh - Tử vi 27/12/2021 19:15

Nửa đầu tháng 1/2022, hào quang lan tỏa, 3 con giáp may mắn rực rỡ, tài vận thăng hoa, công danh thăng tiến vượt bậc.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vào nửa đầu tháng 1/2022 vận trình có nhiền chuyển biến tích cực. Con giáp nhận được nhiều cơ hội mới giúp chứng minh được năng lực của bản thân, nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, công việc sẽ có phần vất vả, Tý đừng nãn chí mà hãy phấn đấu vượt qua để nhận về "quả ngọt" xứng đáng. 

Con đường tinh duyên có vẻ khá rộng cửa với con giáp trong dịp khai xuân. Bản mệnh có thể gặp được đối tượng hợp ý một cách vô cùng tình cơ hay thông qua mai mối. Con giáp cần mở lòng nếu muốn thay đổi cục diện tình cảm.

Nửa đầu tháng 1/2022, hào quang lan tỏa, 3 con giáp may mắn rực rỡ công danh, đong đầy tiền bạc, cuộc sống phủ phê, sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn phúc khi dâng cao, tiền tài xuôi thuận trong nửa đầu tháng 1/2022. Được quý nhân phù trợ, Thìn dễ dàng lướt qua khó khăn, tìm được hướng đi đúng đắn cho mình trên con đường công danh, sự nghiệp. Vấn đề tài chính của con giáp trong thời gian này cũng trở nên thoải mái hơn. Con giáp lương thưởng nhân cao, chi tiêu 'tẹt ga' mà không cần lo nghĩ.

Tình hình sức khỏe của Thìn có nhiều biến đổi. Những ai đau ốm thì dần hồi phục, người bình thường thì ngày càng khỏe mạnh. Nhìn chung, vận trình phía trước của Thìn không có gì đáng ngại.

Nửa đầu tháng 1/2022, hào quang lan tỏa, 3 con giáp may mắn rực rỡ công danh, đong đầy tiền bạc, cuộc sống phủ phê, sung túc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi phúc vận thăng hoa, vận may dư dả. Con giáp nếu là người kinh doanh tự do hay bắt đầu khởi nghiệp sẽ nhận được những hợp đồng bất ngờ, giúp nâng sự nghiệp của bạn lên một tầm cao mới. Còn nếu là người làm công ăn lương, Hợi được cấp trên tin tưởng, giao cho những vị trí quan trọng, lương thưởng tăng lên "vèo vèo".

Gia đạo của Hợi trong thời gian này êm ấm, viên mãn. Khoản cách giữa các thành viên được kéo gần hơn, tình cảm gia đình cũng vì thế mà trở nên khắng khít.

Nửa đầu tháng 1/2022, hào quang lan tỏa, 3 con giáp may mắn rực rỡ công danh, đong đầy tiền bạc, cuộc sống phủ phê, sung túc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Thông tin trong bài chỉ mang tính thao khảo, chiêm nghiệm cho độc giả.

Vào 49 ngày tới, phước lộc đầy nhà, 3 con giáp may mắn làm gì cũng thuận lợi, một tay 'vét' trọn cả công danh lẫn tiền tài trong thiên hạ

Vào 49 ngày tới, phước lộc đầy nhà, 3 con giáp may mắn làm gì cũng thuận lợi, một tay 'vét' trọn cả công danh lẫn tiền tài trong thiên hạ

Trong 49 ngày tới, 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, tiền tài ngập lối. Bản mệnh sống đời giàu sang, vô lo vô nghĩ.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi Tử vi con giáp may mắn tử vi nửa đầu tháng 1/2022

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 37 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 37 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 3 giờ 7 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'