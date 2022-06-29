Nửa cuối 2022, đầu năm 2023: TOP 3 con giáp 'có đức mặc sức mà ăn', gặt hái vô số thành công, sung sướng đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 29/06/2022 05:35

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "có đức mặc sức mà ăn", gặt hái vô số thành công, sung sướng đủ đầy vào nửa cuối 2022, đầu năm 2023.

Tuổi Dần

Tài lộc của con giáp may mắn này bất ngờ vượng phát nhờ Chính Tài nâng đỡ vào thời gian tới. Đồng thời, bạn còn được lộc từ những người xa lạ, công sức của bạn bỏ ra bấy lâu nay bắt đầu có triển vọng, nhất là mặt công việc chính. Tuổi này năng động, ham kiếm tiền nên ví không mấy khi bị "cháy".

Bên cạnh đó, vận trình cảm của người tuổi Dần khá yên ả, yên bình. Người độc thân sẽ thực sự tìm thấy niềm vui trong chuyện tìm cảm. Thời gian gần đây, các cặp đôi may mắn có được sự hài hòa và tiếng nói chung trong mối quan hệ tình yêu, hôn nhân của hai người.

Nửa cuối 2022, đầu năm 2023: TOP 3 con giáp 'có đức mặc sức mà ăn', gặt hái vô số thành công, sung sướng đủ đầy - Ảnh 1
Tài lộc của người tuổi Dần bất ngờ vượng phát nhờ Chính Tài nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ được Thực Thần độ mệnh nên có lộc lá trong công việc, làm gì cũng được quý nhân nâng đỡ. Bạn thoát khỏi những ngày tháng khổ cực vất vả, trước đây bươn chải làm ăn một mình thì giờ đây đã được bù đắp. Đồng thời, bạn luôn có ý thức trong việc tiết kiệm và chi tiêu nên ví tiền không bao giờ bị trống không.

Hỏa sinh Thổ có lợi cho những người đang yêu, tình cảm lên một bước mới, 2 bạn yêu nhau thắm thiết hơn trước. Bạn nào đã kết hôn thì có thể dậy sớm, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn quây quần bên các thành viên trong gia đình của mình.

Nửa cuối 2022, đầu năm 2023: TOP 3 con giáp 'có đức mặc sức mà ăn', gặt hái vô số thành công, sung sướng đủ đầy - Ảnh 2
Người tuổi Ngọ được Thực Thần độ mệnh nên có lộc lá trong công việc, làm gì cũng được quý nhân nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất được quý nhân phù trợ nên làm đâu thắng đó, túi tiền rủng rỉnh, gặt hái nhiều thành công trong công việc. Người làm công ăn lương có cơ hội tăng lương, làm ở vị trí cao hơn với mức thu nhập tốt hơn. Người kinh doanh có thêm cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn tốt, thu về lợi nhuận khó có thể đo đếm.

Vận tình cảm của con giáp này cũng được cải thiện. Dù con giáp này là người trọng tình cảm, thường nhớ về hoài niệm nhưng lúc này bạn đã biết buông bỏ quá khứ để mở lòng với những người mới. Bạn bè không tốt thì nghỉ chơi, người không yêu mình thì chia tay.

Nửa cuối 2022, đầu năm 2023: TOP 3 con giáp 'có đức mặc sức mà ăn', gặt hái vô số thành công, sung sướng đủ đầy - Ảnh 3
Người tuổi Tuất được quý nhân phù trợ nên làm đâu thắng đó, túi tiền rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.  

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