Những người thuộc tuổi mão hợp với tuổi gì

Với hình ảnh đại diện là mèo, người tuổi Mão được ví von là những con người có sự nhạy bén, thông minh và có con mắt tinh tường, rất biết nhìn xa trông rộng. Theo tử vi , những người thuộc tuổi Mão thường là người người có khả năng giao tiếp tốt, thân thiện và dễ kết thân. Đặc biệt, điểm khiến cho người tuổi Mão luôn nhận thu hút sự chú ý của người khác chính là bản chất tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác. Nhất là những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Người tuổi Mão cũng là tuýp người có khả năng thích nghi tốt với môi trường mới cũng như có thể chịu được áp lực khá tốt, cả trong công việc lẫn cuộc sống.

Trước khi tìm hiểu về vận mệnh, người tuổi mão hợp với tuổi gì ? chúng ta cũng cần tìm hiểu qua đôi chút về nét tính cách đặc trưng của những người thuộc con giáp này. Đa phần những người thuộc tuổi Mão đều là những người sống rất chuẩn chỉ. Cụ thể, họ là những con người rất tốt bụng, nghiêm túc, tính đứng đắn và cũng khá trầm tính. Chính sự mềm mỏng và tử tế của họ đôi khi vô tình khiến cho người khác nghĩ họ là mẫu người yếu đuối, song trên thực tế, bên trong của con người tuổi Mão lại là những người sống rất tự tin cũng như có nội lực rất mạnh mẽ.

Tuy nhiên, những người tuổi Mão hội tụ những khuyết điểm nhất định. Theo tử vi, người thuộc tuổi này thường có tính cách hơi bảo thủ, nhất là trong hành động và đôi khi cũng không thuộc tuýp người dễ mở lòng với người khác. Và cũng có nhiều khi, họ lại thường hay do dự, chần chừ và không đưa ra quyết định quyết đoán, dễ để lỡ mất nhiều cơ may trong cuộc sống.

Sinh từ ngày 02/06/1951 - 01/26/1952 thuộc mệnh Kim

Sinh từ ngày 01/25/1963 - 02/12/1964 thuộc mệnh Thủy

Sinh từ ngày 02/11/1975 - 01/30/1976 thuộc mệnh Mộc

Sinh từ ngày 01/29/1987 - 02/16/1988 thuộc mệnh Hỏa

Sinh từ ngày 02/16/1999 - 02/04/2000 thuộc mệnh Thổ

Sinh từ ngày 02/03/2011 - 01/22/2012 thuộc mệnh Kim

Những người tuổi Mão là những người sinh các năm : 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011 – 2023…. là những tuýp người có cá tính thông minh và trung thực. Tuy nhiên, người thuộc tuổi Mão thường rất khó để cuộc sống giàu sang nếu không có được hỗ trợ từ những yếu tố phong thủy kèm theo. Để có thể khắc chế được vấn đề này, người tuổi Mão cần chọn lựa cho mình những yếu tố phong thủy phù hợp để giúp tương trợ, mang đến vượng khí, từ đó giúp cuộc sống và công việc của mình đi lên.

Tuổi Mão thường lại rất khó để có thể giàu sang nếu không có được hỗ trợ từ những yếu tố phong thủy kèm theo - Ảnh minh họa: Internet

Những con giáp hợp với người tuổi Mão

Vậy những người thuộc tuổi mão hợp với tuổi gì? nên kết hợp với những tuổi nào để có thể giúp tương trợ, bổ sung cho những thiếu khuyết của họ? người tuổi Mão sinh năm 1987 hợp với tuổi nào? Theo chuyên gia phong thủy, có 3 con giáp được cho là hội tụ nhiều điểm tương đồng trong tính cách, nhờ đó giúp bổ sung, hỗ trợ tốt cho tuổi Mão, từ đó tạo nên cặp đôi hoàn hảo, thành công trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Đó là những con giáp sau:

Tuổi Tuất

Từ xưa đến nay, người ta thường dùng hình ảnh của chó, mèo để ví von đến sự không hợp nhau, xung khắc lẫn nhau trong cuộc sống, bởi chúng là 2 con vật nuôi phổ biến trong nhiều gia đình và thường hay đối chọi nhau. Thực tế, người tuổi Tuất và Mão đều là những con người rất yêu thích sự bình yên, không phù hợp với cuộc sống sôi động, xa hoa và phù phiếm. Chính vì thế, khi làm bạn hoặc trở thành vợ chồng của nhau, họ sẽ như tìm thấy được chính bản thân mình, luôn có cảm giác yên bình, thoải mái nhất khi ở cạnh đối phương.

Người tuổi Tuất và Mão đều là những con người rất yêu thích sự bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng chính là 2 con giáp luôn suy nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho bản thân mình. Và cũng chính vì thế, thật may mắn nếu gia đình nào có cả 2 con giáp này, bởi họ không chỉ biết chăm sóc cho đối phương, mà còn cho cả những người xung quanh, đem đến bầu không khí ấm áp, hạnh phúc cho gia đình.

Có thể nói, người tuổi Tuất và tuổi Mão mà lấy nhau thì gia đình sẽ ít có tiếng cãi vã, vợ chồng sống hòa hợp, con cái ngoan, có thể hết tâm hết sức để tu chí làm giàu, tích lũy được của cải, gia đạo hưng thịnh, viên mãn.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi vốn được xem là tuổi sung sướng, là một trong những con giáp sống hồn nhiên, tốt bụng, hay gặp may mắn bậc nhất trong số 12 con giáp. Vì thế, khi tuổi Mão được kết hợp cùng với tuổi Hợi, chính là họ đã kết hợp được với một "ông thần tài" trong nhà.

Đều mang những nét khá tương đồng trong tính cách như hiền lành, tốt bụng, biết chăm sóc cho người khác, những người tuổi Mão và tuổi Hợi nếu bên nhau đều không khiến cho đối phương bị thất vọng. Bên cạnh đó, nếu tuổi Mão là những tuýp người hay có tính cẩn thận thái quá, ít khi dám đưa ra quyết định dứt khoát, thì với tuổi Hợi, bản thân họ vốn là những người tràn đầy năng lượng, khá quyết đoán, vì thế nên khi ở cạnh nhau, Hợi có thể sẽ giúp cho Mão không bỏ lỡ các thời cơ tốt có được trong cuộc sống.

Tuổi Hợi vốn được xem là tuổi sung sướng - Ảnh minh họa: Internet

Người ta thường nói, nhiều khi cơ hội để làm giàu chỉ đến trong một khoảnh khắc nào đó, nếu bỏ qua thì sẽ rất đáng tiếc, nhưng Mão khi ở bên Hợi thì không phải lo điều đó, là những người nhạy cảm với tiền bạc, Hợi sẽ hỗ trợ và giúp Mão đem được tiền về nhà.

Tuổi Mùi

Nếu hỏi rằng tuổi mão hợp với tuổi gì? thì chắc chắn, tuổi Mùi chính là một trong số đó. Xét về mặt tính cách, người tuổi Mão và tuổi Mùi hầu hết đều là những người hay suy nghĩ cho người khác trước khi suy nghĩ cho chính mình nên sẽ rất thích hợp khi ở bên nhau. Họ sẽ khiến cho đối phương cảm thấy hài lòng, ít khi thất vọng, cuộc sống cũng sẽ từ đó mà trở nên vui vẻ, ít khi có sự xung khắc hay cãi vã.

Tuổi mão hợp với tuổi gì? thì chắc chắn, tuổi Mùi chính là một trong số đó - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, tuổi Mùi cũng thuộc tuýp người hơi yếu đuối, cần ai đó để có thể dựa dẫm, còn tuổi Mão thì lại thích chăm sóc cho người khác nên nếu như kết hợp với tuổi Mão thì sẽ vô cùng tương hợp. Nếu như hai tuổi này là vợ chồng thì sẽ trở thành một cặp đôi ngọt ngào ân ái, nếu như là bạn bè sẽ là cặp bài trùng chơi với nhau suốt cả đời mà không biết chán.

Hầu hết, phụ nữ tuổi Mùi đa phần là những rất người đáng tin cậy. Họ rất yêu trẻ con, thiên nhiên và các loài vật. Họ cũng là tuýp người ưa sự sạch sẽ và ngăn nắp, thích dọn dẹp nhà cửa. Trong khi đó, những người đàn ông tuổi Mão lại hay thích sắp xếp, trang hoàng nhà cửa, phụ giúp vợ làm những công việc vặt trong gia đình. Chính vì vậy, khi hai tuổi này mà lấy được nhau, Mão và Mùi sẽ là trở thành một cặp vợ chồng khi gặp phải những sự tranh cãi xem ai sẽ là người làm việc nhà, mà giữa họ sẽ có sự sẻ chia, sự cảm thông và một mái ấm gia đình hạnh phúc.

Đàn ông tuổi Mão hợp với phụ nữ tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một vài thông tin về tuổi mão hợp với tuổi gì dành những người thuộc con giáp này có thể tìm hiểu. Tuy nhiên, đây chỉ là những thông tin mang tính tham khảo, không hoàn toàn đúng cho tất cả mọi trường hợp, nên nhớ rằng, một gia đình hạnh phúc và êm ấm thì điều tất yếu là sẽ phát triển đi lên, khó khăn liên quan đến kinh tế, nếu có thỉ cũng chỉ là tạm thời, dù kết hợp với tuổi nào thì chỉ cần tu chí, chăm chỉ làm ăn, nhất định sẽ có lúc giàu có, sung túc.