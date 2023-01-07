Những ngày cận kề Tết Nguyên Đán: Phật Bà độ người hiền lương, 3 con giáp lộc chắn cửa trước, vàng chặn cửa sau, của cải đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 07/01/2023 19:42

Tử vi có nói, bước sang những ngày cận kề Tết Nguyên Đán, 3 con giáp dưới đây vô cùng may mắn và hạnh phúc khi sống trong ngập tràn niềm vui, ngập tràn hạnh phúc vì được thần tài nâng đỡ.

Tuổi Mão

Trong 12 con giáp, những người tuổi Mão luôn là người hiền lành, lương thiện. Con giáp này dễ dàng gặp được may mắn hơn người khi tuần mới liên tiếp gặp được quý nhân từ công việc đến chuyện tình cảm. Tử vi dự báo, bước sang những ngày cận kề Tết Nguyên Đán, tuổi Mão có một tình yêu như ý. Bạn khiến người ấy cảm thấy hài lòng và biết ơn vì cách quan tâm của bạn dành cho họ.

Đối với những người tuổi Mão làm ăn kinh doanh đại thắng, có được sự hỗ trợ của đồng nghiệp, bạn bè và người thân nên công việc vô cùng thuận lợi. Cuộc sống và tiền bạc dồi dào cố gắng tiết kiệm để tạo tiền đề cho sự phát triển trong tương lai của mình. Những người tuổi Mão cũng hay tận dụng thời gian may mắn để tạo cuộc sống viên mãn cho mình.

Những ngày cận kề Tết Nguyên Đán: Phật Bà độ người hiền lương, 3 con giáp lộc chắn cửa trước, vàng chặn cửa sau, của cải đủ đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong tính cách, những người tuổi Tuất là những người luôn bao dung, độ lượng, có nhiều mối quan hệ tốt nên sự nghiệp vô cùng hanh thông. Tử vi dự báo, bước sang những ngày cận kề Tết Nguyên Đán, tuổi Tuất gặp được ý trung nhân, tình yêu phơi phới giúp bạn có thêm động lực tinh thần làm việc.

Tuổi Tuất sẽ có công việc như ý, tiền bạc dồi dào, bạn nên trân trọng cơ hội đến với mình. Nếu thực sự muốn đầu tư thì hãy tư vấn ý kiến của người thân, đồng nghiệp, những người có kinh nghiệm để đầu tư đúng chỗ mang lại nhiều lợi nhuận cho bạn và tránh được những thua lỗ, vội vàng.

Những ngày cận kề Tết Nguyên Đán: Phật Bà độ người hiền lương, 3 con giáp lộc chắn cửa trước, vàng chặn cửa sau, của cải đủ đầy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có cơ hội thăng quan trong những ngày cận kề Tết Nguyên Đán và đây cũng là thời điểm vô cùng may mắn với con giáp này. Nếu bạn thực sự yêu mến người ấy thì phải cố gắng hơn nữa nhé nếu không cơ hội sẽ tuột khỏi tầm tay.

Tử vi có nói, những người tuổi Hợi sẽ có một tình yêu khá ổn rồi, công việc cũng đang tốt. Trong thời gian này, bạn chỉ là đừng quá hài lòng với bản thân, hãy gắng sức để củng cố vị trí của mình. Tuổi Hợi sẽ có một cuộc sống tiền bạc dồi dào nếu có thể giúp người thân cùng chung sức làm ăn thì hãy nhiệt tình hết mình nhé.

Những ngày cận kề Tết Nguyên Đán: Phật Bà độ người hiền lương, 3 con giáp lộc chắn cửa trước, vàng chặn cửa sau, của cải đủ đầy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi có nói, đúng thứ Sáu ngày 30/12/2022, những con giáp này sẽ gặp được quý nhân, tạo điều kiện giúp gỡ để nổi bật trong công việc, từ đó tài vận cũng dồi dào.

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