Những loài hoa gia chủ nên chưng trong nhà ngày Tết để gia tăng tài lộc, vận khí cho gia đình

Theo quan niệm của người Việt, hoa chưng trong nhà ngày Tết có thể gây ảnh hưởng đến vận mệnh cả năm của gia đình, vì vậy gia chủ cần cẩn trọng trong việc chọn hoa.

Dưới đây là một số loài hoa đẹp và ý nghĩa mà mọi người có thể trang trí trong nhà ngày Tết. Những loại hoa nên chưng ngày Tết Hoa mai Hoa mai được xem là biểu tượng của mùa xuân - Ảnh minh họa: Internet Hoa mai là loài hoa không thể thiếu trong mỗi gia đình vào dịp tết, được xem là biểu tượng của mùa xuân. Theo quan niệm dân gian, nếu hoa mai nở đúng vào đêm Giao thừa hay sáng sớm mùng một sẽ mang lại nhiều may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc cho gia đình trong năm đó.

Hoa đỗ quyên Hoa đỗ quyên không chỉ có công dụng trang trí mà còn có thể hóa giải khí xấu cho ngôi nhà - Ảnh minh họa: Internet Hoa đỗ quyên có màu đỏ nên người ta tin rằng nó sẽ đem đến cho gia chủ sự may mắn, phú quý và thành đạt. Trong những ngày Tết, bạn nên đặt trong phòng khách một chậu hoa đỗ quyên. Nó không chỉ có công dụng trang trí cho ngôi nhà mà còn có tác dụng hóa giải khí xấu, gia tăng vượng khí cho gia đình. Hoa cát tường Người ta tin rằng khi dùng hoa cát tường trang trí ngôi nhà vào dịp năm mới, cả năm gia chủ sẽ gặp nhiều điều tốt lành - Ảnh minh họa: Internet Hoa cát tường có nhiều màu sắc như trắng, đỏ, hồng, tím. Đây cũng là một trong những loài hoa phổ biến trong dịp Tết. Trong phong thủy, tên của loài hoa này biểu tượng cho sự may mắn, thịnh vượng. Chính vì vậy, nó được nhiều người sử dụng để trang trí ngôi nhà vào dịp đầu năm mới.

Hoa đồng tiền Với những gia đình làm nghề kinh doanh, đầu năm họ thường mua hoa đồng tiền về trang trí trong nhà - Ảnh minh họa: Internet Hoa đồng tiền còn được gọi là cây kim tiền. Vì tên gọi của nó nên nhiều người tin rằng chưng loài hoa này trong nhà vào dịp Tết sẽ mang lại may mắn về tài lộc cho gia chủ. Hoa mẫu đơn Hoa mẫu đơn được xem là biểu tượng cho sự thịnh vượng và phồn vinh - Ảnh minh họa: Internet Loài hoa này được xem là biểu tượng cho sự thịnh vượng và phồn vinh. Người ta chọn chưng hoa mẫu đơn trong nhà vì mong muốn gia đình luôn hạnh phúc, giàu sang. Hoa hồng Trang trí hoa hồng trong nhà dịp đầu năm sẽ mang đến cho gia đình sự an lạc trong suốt bốn mùa - Ảnh minh họa: Internet Hoa hồng là loài hoa nở suốt bốn mùa nên không riêng gì dịp Tết người ta mới trang trí hoa hồng trong nhà. Hầu hết khắp nơi trên thế giới, người ta tin rằng hoa hồng biểu hiện cho hòa bình, sự tươi trẻ, tình yêu và tình hữu nghị. Do đó, nếu chưng loài hoa này trong nhà sẽ mang lại sự an lành cho gia chủ. Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Chuyên gia phong thủy tiết lộ loài hoa và cách cắm tốt nhất để chưng bàn thờ ngày Tết Vào những ngày Tết, việc đặt một chậu hoa trong nhà hay chưng hoa trên bàn thờ đã trở thành điều không thể thiếu với người Việt. Hoa không chỉ làm đẹp cho ngôi nhà mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến phong thủy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-loai-hoa-gia-chu-nen-chung-trong-nha-ngay-tet-de-gia-tang-tai-loc-van-khi-cho-gia-dinh-271466.html