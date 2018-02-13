Những loài hoa gia chủ nên chưng trong nhà ngày Tết để gia tăng tài lộc, vận khí cho gia đình

Tâm linh - Tử vi 13/02/2018 13:39

Theo quan niệm của người Việt, hoa chưng trong nhà ngày Tết có thể gây ảnh hưởng đến vận mệnh cả năm của gia đình, vì vậy gia chủ cần cẩn trọng trong việc chọn hoa.

Dưới đây là một số loài hoa đẹp và ý nghĩa mà mọi người có thể trang trí trong nhà ngày Tết.

Những loại hoa nên chưng ngày Tết

Hoa mai

Những loài hoa gia chủ nên chưng trong nhà ngày Tết để gia tăng tài lộc, vận khí cho gia đình - Ảnh 1
Hoa mai được xem là biểu tượng của mùa xuân - Ảnh minh họa: Internet

Hoa mai là loài hoa không thể thiếu trong mỗi gia đình vào dịp tết, được xem là biểu tượng của mùa xuân. Theo quan niệm dân gian, nếu hoa mai nở đúng vào đêm Giao thừa hay sáng sớm mùng một sẽ mang lại nhiều may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc cho gia đình trong năm đó.

Hoa đỗ quyên

Những loài hoa gia chủ nên chưng trong nhà ngày Tết để gia tăng tài lộc, vận khí cho gia đình - Ảnh 2
Hoa đỗ quyên không chỉ có công dụng trang trí mà còn có thể hóa giải khí xấu cho ngôi nhà - Ảnh minh họa: Internet

Hoa đỗ quyên có màu đỏ nên người ta tin rằng nó sẽ đem đến cho gia chủ sự may mắn, phú quý và thành đạt. Trong những ngày Tết, bạn nên đặt trong phòng khách một chậu hoa đỗ quyên. Nó không chỉ có công dụng trang trí cho ngôi nhà mà còn có tác dụng hóa giải khí xấu, gia tăng vượng khí cho gia đình.

Hoa cát tường

Những loài hoa gia chủ nên chưng trong nhà ngày Tết để gia tăng tài lộc, vận khí cho gia đình - Ảnh 3
Người ta tin rằng khi dùng hoa cát tường trang trí ngôi nhà vào dịp năm mới, cả năm gia chủ sẽ gặp nhiều điều tốt lành - Ảnh minh họa: Internet

Hoa cát tường có nhiều màu sắc như trắng, đỏ, hồng, tím. Đây cũng là một trong những loài hoa phổ biến trong dịp Tết. Trong phong thủy, tên của loài hoa này biểu tượng cho sự may mắn, thịnh vượng. Chính vì vậy, nó được nhiều người sử dụng để trang trí ngôi nhà vào dịp đầu năm mới.

Hoa đồng tiền

Những loài hoa gia chủ nên chưng trong nhà ngày Tết để gia tăng tài lộc, vận khí cho gia đình - Ảnh 4
Với những gia đình làm nghề kinh doanh, đầu năm họ thường mua hoa đồng tiền về trang trí trong nhà - Ảnh minh họa: Internet

Hoa đồng tiền còn được gọi là cây kim tiền. Vì tên gọi của nó nên nhiều người tin rằng chưng loài hoa này trong nhà vào dịp Tết sẽ mang lại may mắn về tài lộc cho gia chủ.

Hoa mẫu đơn

Những loài hoa gia chủ nên chưng trong nhà ngày Tết để gia tăng tài lộc, vận khí cho gia đình - Ảnh 5
Hoa mẫu đơn được xem là biểu tượng cho sự thịnh vượng và phồn vinh - Ảnh minh họa: Internet

Loài hoa này được xem là biểu tượng cho sự thịnh vượng và phồn vinh. Người ta chọn chưng hoa mẫu đơn trong nhà vì mong muốn gia đình luôn hạnh phúc, giàu sang.

Hoa hồng

Những loài hoa gia chủ nên chưng trong nhà ngày Tết để gia tăng tài lộc, vận khí cho gia đình - Ảnh 6
Trang trí hoa hồng trong nhà dịp đầu năm sẽ mang đến cho gia đình sự an lạc trong suốt bốn mùa - Ảnh minh họa: Internet

Hoa hồng là loài hoa nở suốt bốn mùa nên không riêng gì dịp Tết người ta mới trang trí hoa hồng trong nhà. Hầu hết khắp nơi trên thế giới, người ta tin rằng hoa hồng biểu hiện cho hòa bình, sự tươi trẻ, tình yêu và tình hữu nghị. Do đó, nếu chưng loài hoa này trong nhà sẽ mang lại sự an lành cho gia chủ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Chuyên gia phong thủy tiết lộ loài hoa và cách cắm tốt nhất để chưng bàn thờ ngày Tết

Chuyên gia phong thủy tiết lộ loài hoa và cách cắm tốt nhất để chưng bàn thờ ngày Tết

Vào những ngày Tết, việc đặt một chậu hoa trong nhà hay chưng hoa trên bàn thờ đã trở thành điều không thể thiếu với người Việt. Hoa không chỉ làm đẹp cho ngôi nhà mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến phong thủy.

Xem thêm
Từ khóa:   những loại hoa phong thủy những loại hoa nên chưng trong nhà những loại hoa nên chưng ngày Tết

TIN MỚI NHẤT

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Sao quốc tế 56 phút trước
Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Video 1 giờ 1 phút trước
Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 2 giờ 1 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 2 giờ 34 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 3 giờ 0 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 3 giờ 28 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 3 giờ 37 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới