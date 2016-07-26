Nhìn tướng tai, biết ngay mệnh sang nghèo

Tâm linh - Tử vi 26/07/2016 23:27

Mỗi người đều có những đôi tai với hình dạng và kích cỡ khác nhau. Theo nhân tướng học, mỗi đôi tai đều có thể nói lên số mệnh trong tương lai của chủ nhân. Hãy cùng xem để biết liệu bạn có gặp may mắn giàu sang trong tương lai không nhé!

Tai to, dái tai to và dày

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Chủ nhân của đôi tai này luôn gặt hái được những thành công nhất định, đặc biệt trong kinh doanh hay chính trị. Họ đều có thể sống thọ và hưởng vinh hoa phú quý nhờ thành công trong sự nghiệp. Và nếu dái tai cứng, dày thì chủ nhân sẽ có sức khỏe rất tốt.

Những người này thường không phải là những bậc trí thức vĩ đại nhưng lại rất có đầu óc, nhẫn nại và giàu nghị lực.

Nhưng nếu tai to quặp hay nhô ra ngoài thì sẽ mang lại những điều tiêu cực.

Tai nhỏ

Nhìn tướng tai, biết ngay mệnh sang nghèo - Ảnh 2

Chủ nhân của đôi tai này lại có vẻ yếu đuối, tầm nhìn hạn hẹp, không có nhiều tham vọng và mưu mẹo. Những người này thích hợp trở thành những nhà nghiên cứu. Họ sẽ ít có mối quan hệ rộng rãi, thích tận hưởng cuộc sống với sự cô độc của bản thân hay những gì gần gũi thân thuộc hơn.

Đôi tai to ở phần trên

Nhìn tướng tai, biết ngay mệnh sang nghèo - Ảnh 3

Những người này rất thông minh và có trí nhớ tốt. Họ có tính cách nhanh nhẹn, tích cực, có tinh thần trách nhiệm cao và có tố chất làm nên nghiệp lớn

Đôi tai to ở phần dưới

 

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Chủ nhân của đôi tai này dễ đạt thành công trong kinh doanh hay thể thao

Nếu chủ nhân trên cũng có những đặc điểm của các bộ phận trên khuôn mặt đều tốt thì người này có tính cách tích cực, vui vẻ, thoải mái.

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