Nhìn tư thế ngủ 3 giây biết ngay vận mệnh sang hèn, chính xác hơn cả đi xem bói

Tâm linh - Tử vi 10/05/2019 16:27

Không cần tốn tiền đi xem bói, chỉ cần nhìn tư thế ngủ biết ngay vận mệnh sang hèn, số đại gia hay nghèo mạt rệp của một người.

Muốn biết vận mệnh giàu sang hay nghèo hèn chỉ cần nhìn tướng ngủ 3 giây sẽ rõ, chính xác hơn cả đi xem bói.

Nhìn tư thế ngủ 3 giây biết ngay vận mệnh sang hèn, chính xác hơn cả đi xem bói - Ảnh 1
Trước ngưỡng 35, những người có tư thế ngủ nằm ngửa sẽ quơ tay là có tiền, muốn nghèo cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

1. Tư thế nằm ngửa

Nhân tướng học chỉ rõ, người nằm ngửa khi ngủ thường phóng khoáng, thẳng thắn và chân thành trong các mối quan hệ. Họ có sự cầu tiến, luôn nỗ lực vươn lên để chiến thắng số phận, làm chủ đời mình.

Thế nên, chẳng cần sinh ra trong gia đình giàu có họ cũng tự làm đại gia, giàu nứt đố đổ vách. Trước ngưỡng 35, những người có tư thế ngủ này sẽ quơ tay là có tiền, muốn nghèo cũng không được.

2. Tư thế nằm nghiêng, đầu gối co lên

Đây là mẫu người rất kỹ tính, cẩn trọng trong mọi chuyện. Họ nhìn xa trông rộng, không bao giờ cho phép bản thân được cẩu thả hay dễ dãi với bất cứ điều gì. Nhờ vậy, họ chắc chắn sẽ có được bạc tỷ trong tay, nhà lầu xe hơi là chuyện hiển nhiên.

Càng về hậu vận người có dáng ngủ này càng phát tài phát lộc, giàu bất chấp, tiền cứ ùn ùn đổ vào nhà khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

3. Nằm sấp

Người có dáng ngủ nằm sấp khá nóng nảy, bộc trực. Họ chẳng sợ mất lòng ai, cứ “thẳng như ruột ngựa” nên công việc gặp phải rất nhiều khó khăn, trục trặc. Dẫu biết là không có ý xấu nhưng quá nóng tính, máy móc chính là vật cản con đường thăng tiến của họ.

Nếu không sớm thay đổi thói quen xấu này, học cách giữ bình tĩnh, ôn hòa hơn thì dù có phấn đấu cả đời họ cũng không dư được đồng nào. Thậm chí, họ còn có nguy cơ ôm một khoản nợ cực lớn vì sự hấp tấp của mình. 

Nhìn tư thế ngủ 3 giây biết ngay vận mệnh sang hèn, chính xác hơn cả đi xem bói - Ảnh 2

Thầy tướng số đã chỉ rõ, người nằm thẳng, hai chân bắt chéo khi ngủ rất tự cao, bảo thủ - Ảnh minh họa: Internet

4. Nằm nghiêng – gối đầu lên cánh tay

Đây là dáng ngủ của người vui vẻ, hòa đồng và dễ mến. Họ không hẹp hòi so đo tính toán với ai, càng không vì lợi ích của mình mà chà đạp người khác. Nhờ sống biết điều nên họ được rất nhiều người yêu mến, quý nhân hỗ trợ.

Chỉ cần dám nghĩ dám làm, dám ước mơ và theo đuổi đam mê đến cùng mẫu người này chắc chắn sẽ thành công, nhà xe có đủ trước khi kết hôn.

5. Nằm thẳng, hai chân bắt chéo

Thầy tướng số đã chỉ rõ, người có tướng ngủ này rất tự cao, bảo thủ. Họ ngại thay đổi, không dám thử sức mình ở những lĩnh vực mới vì sợ thất bại, sợ không cáng đáng nổi. Thế nên, tài chính của họ luôn ở mức trung bình, muốn khấm khá cũng khó. 

6. Nằm nghiêng, thu người

Bị cảm giác bất an, lo lắng bao trùm nên bạn mới có tướng ngủ nằm nghiêng và co người như tự bảo vệ mình. Đây là tướng ngủ của người hẹp hòi, ích kỷ và hay sân si. Chỉ cần thấy người khác hơn mình họ đã khó chịu, bực dọc và cáu gắt.

Chính vì thói xấu này nên bạn khó lòng có được những người bạn chân thành, càng không ai dám làm thân. Đơn độc, xấu tính chính là liều thuốc độc khiến đời bạn mãi dẫm chân tại chỗ. 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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