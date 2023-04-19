Ngọc Hoàng chiếu cố ban phúc phần viên mãn cho 3 con giáp vào 2h khuya ngày 20/4: Lộc bay vào người, vàng rải trên đầu, quơ tay ôm tiền, một bước hút sạch may mắn

Tâm linh - Tử vi 19/04/2023 11:45

Tử vi dự đoán, 3 con giáp có quý nhân phù trợ, tài lộc tăng cao, cuộc sống sung túc hạnh phúc, sự nghiệp rực sáng, vận trình phía trước vinh quang không thiếu.

 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đa phần đều khôn khéo, biết đối nhân xử thế, giữ được mối quan hệ tốt với mọi người. Con giáp này sống chân thành, cởi mở, thẳng thắn và có trách nhiệm. Tuy vậy, thời gian trước đây, tài vận của người tuổi Tỵ không được tốt. Họ cố gắng cũng không được ghi nhận. Kết quả công việc không được như kỳ vọng.

Ngọc Hoàng chiếu cố ban phúc phần viên mãn cho 3 con giáp vào 2h khuya ngày 20/4: Lộc bay vào người, vàng rải trên đầu, quơ tay ôm tiền, một bước hút sạch may mắn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đa phần đều khôn khéo, biết đối nhân xử thế, giữ được mối quan hệ tốt với mọi người. Người tuổi Tỵ có tài lộc dồi dào. Công việc của họ có nhiều khởi sắc. Người làm công ăn lương có quý nhân phù trợ, nhận thêm cơ hội thể hiện tài năng. Trong khi đó, người đang chưa có công việc cũng tìm được việc làm phù hợp với bản thân. Con giáp này kinh doanh ăn nên làm ra, tiền bạc cứ thế đổ ào ào vào túi.

Tuổi Mão

Theo tử vi, những người tuổi Mão thực sự tích cực từ trong suy nghĩ. Họ giao tiếp tốt và thường có thái độ sống tích cực trong mọi khía cạnh. Khi phải đối mặt với một số nghi ngờ từ thế giới bên ngoài, họ có khả năng vượt qua khó khăn bằng chính nỗ lực của bản thân mình.

Ngọc Hoàng chiếu cố ban phúc phần viên mãn cho 3 con giáp vào 2h khuya ngày 20/4: Lộc bay vào người, vàng rải trên đầu, quơ tay ôm tiền, một bước hút sạch may mắn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão sẽ phát huy hết khả năng để tận dụng cơ hội cũng như tạo ra cơ hội phát triển cho mình. Họ ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài, có lập trường kiên định. Khi có mục tiêu rõ ràng, người tuổi này sẽ phát triển vững chắc trong sự nghiệp.

Tuổi Dậu

Con giáp phát tài gọi tên người tuổi Dậu. Bản mệnh có cơ hội phát tài chỉ dựa vào may mắn của mình. Tuy nhiên, khi cầm trong tay khoản tiền từ trên trời rơi xuống, bạn cần có cách chi tiêu hợp lý, chớ phung phí kẻo "của thiên trả địa". 

Người làm kinh doanh có thể bất ngờ tìm ra lối đi riêng, khiến tiền đổ về trong túi nhanh chóng. Bạn là người đặt những bước đầu tiên trên lĩnh vực này nên chẳng ngại đối thủ cạnh tranh. Thậm chí, nhiều người còn sẵn sàng hợp tác với bạn.

Ngọc Hoàng chiếu cố ban phúc phần viên mãn cho 3 con giáp vào 2h khuya ngày 20/4: Lộc bay vào người, vàng rải trên đầu, quơ tay ôm tiền, một bước hút sạch may mắn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Trời cao ban phúc 3 con giáp săn lộc thành công vào 0h khuya ngày 20/4: Tiền về như vũ bão, vận trình tươi sáng, đại cát đại lộc, vạn sự lên hương 

Trời cao ban phúc 3 con giáp săn lộc thành công vào 0h khuya ngày 20/4: Tiền về như vũ bão, vận trình tươi sáng, đại cát đại lộc, vạn sự lên hương 

Từ đúng khung giờ này, 3 con giáp được quý nhân phù hộ, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, lộc rơi đầy túi, gặp nhiều may mắn về tài chính, công việc ngày càng thuận lợi tiến tới.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 20/4 tu vi tu vi hang ngay

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui