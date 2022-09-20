NGỌC HOÀNG BAN LỘC: 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời, sự nghiệp nở hoa, tiền tài đầy nhà khi bước qua tháng 12

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 17:04

Theo tử vi 12 con giáp, qua tháng 12. 2022, 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc đổi đời giàu sang, sự nghiệp có bước đột phá, thăng quan tiến chức, cuộc sống diễn ra suôn sẻ, đầy đủ ấm no.

Tuổi Dậu

Giai đoạn đầu năm 2022 đến nay có vẻ như không mấy suôn sẻ với con giáp tuổi Dậu này. Cụ thể, vận trình công việc trong thời gian vừa qua không được ổn lắm, tài lộc hao hụt nghiêm trọng. Tiền bạc liên tục tụt dốc vì có quá nhiều việc phải chi tiêu. Hạn Thái Tuế rình rập nên tiền bạc bị thất thoát, sức khỏe cũng ảnh hưởng ít nhiều vì quá lo nghĩ cho công việc.

Dẫu vậy, con giáp này vẫn không bỏ cuộc nên vì thế sắp tới đây họ sẽ nhận lại những gì xứng đáng với những nỗ lực mà mình đã bỏ ra. Tử vi dự đoán, qua tháng 12, tuổi Dậu gặp nhiều thuận lợi trong công việc cũng như cuộc sống. Con giáp này cần phải nắm bắt các cơ hội trước mắt để đổi đời. Trong giai đoạn tới đây, tuổi Dậu nên mạnh dạn hơn trong chuyện làm ăn, cộng thêm sự giúp đỡ của quý nhân các dự án đầu tư kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ, tiền về liên tục giúp bản mệnh có được cuộc sống an nhàn hơn trước.

NGỌC HOÀNG BAN LỘC: 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời, sự nghiệp nở hoa, tiền tài đầy nhà khi bước qua tháng 12 - Ảnh 1
Tử vi dự đoán, qua tháng 12, tuổi Dậu gặp nhiều thuận lợi trong công việc cũng như cuộc sống. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Bước sang tháng 12, người tuổi Ngọ sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm nửa cuối tháng 12, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Nếu mua sắm bất động sản trong năm này thì tiền trong túi của người tuổi Ngọ sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Ngọ và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

NGỌC HOÀNG BAN LỘC: 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời, sự nghiệp nở hoa, tiền tài đầy nhà khi bước qua tháng 12 - Ảnh 2
Bước sang tháng 12, người tuổi Ngọ sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão là những người thích tự do sáng tạo, họ không thích bị ràng buộc và muốn tự làm những điều mình thích. Trên thực tế, họ là những người hay sáng tạo và tạo được nhiều thành quả tuyệt vời.

Theo tử vi học, tháng 12 sắp tới là thời cơ hoàng kim của họ. Đây chính là lúc tuổi Ngọ được thần tài chiếu cố. Không những sự nghiệp may mắn mà họ liên tiếp có cơ hội làm giàu. Dự kiến qua đầu năm sau, tuổi Ngọ sẽ gầy dựng được cơ ngơi vững chắc khiến ai cũng ngưỡng mộ.

*THông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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