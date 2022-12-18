Ngay tuần đầu tháng 12 âm lịch: Phúc - lộc - thọ toàn vẹn, 3 con giáp thu nhập tăng mười, tài lộc thăng hoa, vận trình biến chuyển tốt đẹp mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 18/12/2022 21:40

Tử vi cho thấy, tuần đầu tháng 12 âm lịch nhờ sự biến đổi hoàn hảo của vận mệnh, 3 con giáp này sự nghiệp hoàn hảo, gia đạo ấm êm, cuộc sống ấm no không lo nghĩ.

Tuổi Sửu

Theo tử vi, người tuổi Trâu vốn chịu thương chịu khó. Họ sống rất thực tế, không mơ mộng hão huyền và là người có trách nhiệm với tập thể. Con giáp này có lập trường riêng, không dễ bị người khác lay chuyển và rất tự lập.

Tử vi cho thấy, trong tuần đầu tháng 12 âm lịch là thời gian viên mãn với con giáp tuổi Sửu. Được các ngôi sao may mắn chiếu mệnh, sự nghiệp của tuổi Sửu dần thăng tiến, tài lộc cũng ngày càng tăng, gia đạo thêm yên ấm.

Ngay tuần đầu tháng 12 âm lịch: Phúc - lộc - thọ toàn vẹn, 3 con giáp thu nhập tăng mười, tài lộc thăng hoa, vận trình biến chuyển tốt đẹp mỹ mãn - Ảnh 1
Tử vi cho thấy, trong tuần đầu tháng 12 âm lịch là thời gian viên mãn với con giáp tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi vốn là những người chăm chỉ, siêng năng, không ngừng cầu tiến để tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống ấm no viên mãn. Họ sống thực tế và luôn đặt công việc lên hàng đầu. Không những thế bản thân người tuổi Mùi luôn phải tự lực cánh sinh, tự lao động mới xây dựng được thành công.

Theo tử vi tuần đầu tháng 12 âm lịch, những người tuổi Mùi được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Chính vì thế, cuộc sống của họ có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt vào những tháng cuối năm thì lại thăng hoa bất ngờ.

Ngay tuần đầu tháng 12 âm lịch: Phúc - lộc - thọ toàn vẹn, 3 con giáp thu nhập tăng mười, tài lộc thăng hoa, vận trình biến chuyển tốt đẹp mỹ mãn - Ảnh 2
Theo tử vi tuần đầu tháng 12 âm lịch, những người tuổi Mùi được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậuẢnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Con giáp này thường có ý thức về tiền bạc từ thuở thiếu niên, vì vậy hầu hết những người tuổi Tý đều có nhiều của cải khi còn rất trẻ. Tử vi cho thấy, những người tuổi Tý lại được quý nhân chiếu cố nên tài vận càng tốt hơn trong tuần đầu tháng 12 âm lịch.

Tý có một công việc ổn định và có khả năng được thăng chức, tăng lương. Thu nhập của bạn cũng tăng lên đáng kể và có nhiều cơ hội để đầu tư. Đặc biệt, Tý có thể ký kết được một khoản hợp đồng béo bở, những người làm ăn kinh doanh sẽ buôn may bán đắt hơn so với khoảng thời gian trước.

Ngay tuần đầu tháng 12 âm lịch: Phúc - lộc - thọ toàn vẹn, 3 con giáp thu nhập tăng mười, tài lộc thăng hoa, vận trình biến chuyển tốt đẹp mỹ mãn - Ảnh 3
 Tử vi cho thấy, những người tuổi Tý lại được quý nhân chiếu cố nên tài vận càng tốt hơn trong tuần đầu tháng 12 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối tuần này (17, 18/12): 3 con giáp ngập ngụa trong biển tiền, vàng bạc quấn thân, thịnh vượng cát tường, phát tài phát lộc

Cuối tuần này (17, 18/12): 3 con giáp ngập ngụa trong biển tiền, vàng bạc quấn thân, thịnh vượng cát tường, phát tài phát lộc

Tử vi chỉ rằng, 2 ngày cuối tuần này, những con giáp sau gặp nhiều may mắn trong cuộc sống lẫn tình duyên.

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