Ngày đầu tuần 5/7: 3 con giáp cẩn trọng tai ương, sức khỏe bất ổn, công sức đổ sông đổ biển chỉ vì 1 phút bất cẩn

Ngày đầu tuần, sức khỏe của bản mệnh không được khả quan, bạn ăn không ngon, ngủ không yên. Bạn có thể thay đổi bằng việc chọn lựa đồ ăn bạn thích và nên đi ngủ sớm, tránh xa điện thoại, máy tính và ti vi khi trở về nhà nhé!

Theo Nhị thập bát tú, bạn làm việc gì cũng không khỏi thiệt hại, nhất là xây cất, cưới gã, chôn cất, đóng giường, lót giường, tranh tụng. Về vận trình tình cảm hài hòa viên mãn. Chuyện tình yêu trải qua không ít sóng gió thì mới tìm được cảm giác bình yên như hiện tại. Cả hai nên dành thêm thời gian cho nhau để gắn bó như xưa.

Ngày đầu tuần, bạn sẽ cảm thấy hơi khó chịu, ăn uống không ngon miệng, khó tiêu hóa. Mặc dù, chăm chỉ "cày bừa" là tốt nhưng cũng phải chú trọng sức khoẻ nhé!

Các cô nàng tuổi Thân phải lưu ý giữ gìn sức khoẻ thật tốt - Ảnh: Internet

Công việc của tuổi Thân diễn ra vô cùng thuận lợi. Tỷ Kiên xuất hiện thúc đẩy vận trình sự nghiệp của người tuổi này. Quan trọng là bản mệnh của người tuổi Khỉ biết thế mạnh của mình nằm ở đâu, đồng thời biết nắm bắt cơ hội một cách nhanh chóng nên dễ dàng đạt được mục tiêu đã đề ra. Vận trình tài lộc khởi sắc. Nguồn thu nhập có xu hướng tăng đem lại cho bản mệnh cuộc sống ổn thỏa, sung túc.

Tuổi Tý

Về phương diện sức khoẻ, ngày đầu tuần người tuổi Tý sẽ bị một số vấn đề liên quan đến dạ dày. Chính vì vậy, bạn nên hạn chế các thức ăn giàu chất béo, cholesterol và rượu lại. Một cốc trà gừng nóng cũng có tác dụng tốt giúp bạn ổn định trạng thái và lấy lại tinh thần.

Tuổi Tý cần lưu ý một số bệnh liên quan đến dạ dày - Ảnh: Internet

Vận trình tình cảm của Tý đón nhiều tin vui. Người độc thân tuổi Tý nhận được khá nhiều sự chú ý và quan tâm của người khác phái trong thời gian này. Bản mệnh cần tỉnh táo một chút để biết đâu mới là người thực sự phù hợp với mình. Công việc của con giáp tuổi Chuột diễn ra có chút khó khăn. Thương Quan gây họa khiến những nỗ lực và công sức của con giáp này gần như đều đổ sông đổ biển. Tý có xu hướng buông xuôi tất cả vì mọi thứ không đi đúng hướng mong muốn. Bạn có thể nghĩ cách cải thiện tài chính bằng các phương án kiếm tiền khác nhau.

* Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm