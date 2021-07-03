Vận trình tuần mới (5/7-11/7) của 3 con giáp gặp nhiều thuận lợi, đụng đâu cũng có tiền 'rủng rỉnh' vào túi

Tâm linh - Tử vi 03/07/2021 05:11

Tuần mới từ 5/7 - 11/7, 3 con giáp sau đây sẽ có nhiều thành công trong con đường công danh sự nghiệp. Xem tử vi để có động lực tiến tới những ngày tiếp theo nhé!

Tuổi Dần

Tuần mới, tuổi Dần sẽ đón nhận tin vui cát lành trong đường công danh sự nghiệp suôn sẻ, thuận lợi hơn. Đầu tuần nên tận dụng thời điểm này để kiếm tiền, chi trả cho những khoản chi tiêu cần đến. Giữa tuần có điềm báo hao tài, vì bạn không có kế hoạch tài chính rõ ràng, tránh chi tiêu hoang phí, mua sắm quá độ.

Vận trình tuần mới (5/7-11/7) của 3 con giáp gặp nhiều thuận lợi, đụng đâu cũng có tiền 'rủng rỉnh' vào túi - Ảnh 1
Tuổi Dần sẽ đón nhận tin vui cát lành trong đường công danh sự nghiệp - Ảnh: Internet

Công việc bận rộn, áp lực lớn khiến cho bạn muốn vứt bỏ tất cả. Bản mệnh có thể sẽ cần phải thay đổi cách làm việc của mình để đảm bảo chất lượng và tiến độ mà cấp trên yêu cầu. Đừng nản lòng bởi mọi chuyện rồi sẽ dần tốt lên, càng về cuối tuần thì vận trình càng khởi sắc hơn.

Phương diện tình cảm không có nhiều tiến triển. Phải đối mặt với sự tan vỡ trong chuyện tình yêu, kéo theo những nỗi đau, sợ hãi và tổn thương, có lúc lại muốn từ bỏ tất cả để được bình yên.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý đón tuần mới với tâm trạng hân hoan khi vận trình của bạn khá rực rỡ. Hầu hết những khúc mắc trong công việc, tình cảm và các mặt khác của cuộc sống đều đã được tháo gỡ tốt đẹp.  

Tuần này, bạn sẽ cảm thấy mình như thể là người may mắn nhất trên thế gian khi mọi việc đều suôn sẻ theo ý muốn và mang tới nhiều thành tựu khiến bạn hài lòng. Cứ thoải mái thể hiện hết sức và bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng thôi. 

Vận trình tuần mới (5/7-11/7) của 3 con giáp gặp nhiều thuận lợi, đụng đâu cũng có tiền 'rủng rỉnh' vào túi - Ảnh 2
Người tuổi Tý đón tuần mới với tâm trạng hân hoan khi vận trình của bạn khá rực rỡ - Ảnh: Internet

Đầu tuần con giáp này vẫn có thể phải đương đầu với một vài khó khăn nhưng đừng lo đó chỉ thách thức để bạn có cơ hội phát hiện ra những điểm mạnh của mình để tập trung phát huy. Khi đã tìm được mục tiêu cho mình, bạn cứ thế mà thẳng tiến với sự hỗ trợ của Thiên Ấn soi rọi.

Tuy nhiên, trong tuần có Đại Hao hung tinh rình rập đe dọa vận trình tài lộc của bạn có thể thất thoát ngoài ý muốn do phải dùng tiền để xử lý những việc ngoài dự kiến. Tốt nhất bản mệnh cần phải bình tĩnh và sáng suốt để tránh đưa ra những quyết định sai lầm khiến tài lộc hư hao.

Tuổi Mão

Vận trình tài lộc của Tuổi Mão trong tuần khá thuận lợi, đến cuối tuần tài lộc càng dồi dào hơn. Tuổi Mão có tiền từ nhiều nguồn, dù bản mệnh làm nghề gì thì cứ yên tâm là có lộc, chỉ cần chăm chỉ mà thôi.

Đường công danh sự nghiệp tuần này tiến triển khá tốt, con giáp này sẽ vượt qua được những thử thách đang đặt ra. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng giải quyết được những vấn đề còn tồn đọng trước đó, nhờ thế mà được cấp trên tin tưởng giao cho nhiều trọng trách.

Vận trình tuần mới (5/7-11/7) của 3 con giáp gặp nhiều thuận lợi, đụng đâu cũng có tiền 'rủng rỉnh' vào túi - Ảnh 3
Vận trình tài lộc của Tuổi Mão trong tuần mới khá thuận lợi, dồi dào - Ảnh: Internet

Tuy nhiên tuần này, Tuổi Mão phải đối mặt với hung vận khá lớn, mối quan hệ tình cảm của Con Giáp này trải qua nhiều biến động, thăng trầm. Dù bản mệnh đã cố gắng để hàn gắn lại những rạn nứt trước đó nhưng không thành.

 Hung tinh cảnh báo Con Giáp này về những tai họa bất ngờ có thể xảy ra. Bản mệnh đang để cảm xúc dẫn dắt mình mà quên hết cả lý trí, dễ đưa ra những nhận định sai lầm khiến mình hối hận sau này. Hãy suy nghĩ thật thấu đáo trước khi muốn làm bất cứ việc gì.

*Bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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