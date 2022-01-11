Ngày đại lộc đại cát nên dọn dẹp bàn thờ, tỉa chân nhang cuối năm để gia chủ hút tài lộc, bề trên ưng bụng

Tâm linh - Tử vi 11/01/2022 10:24

Ngày cuối năm, nhà nào nhà nấy đều muốn chọn ngày đẹp để lau dọn bàn thờ. Dưới đây là 3 ngày đại cát đại lợi trong tháng Chạp được chuyên gia phong thủy khuyên nên lau dọn bàn thờ tổ tiên.

Theo các chuyên gia phong thủy, trong tháng Chạp - 12 âm lịch năm nay có 3 ngày đẹp nhất để dọn dẹp bàn thờ. Đây là 3 ngày được khuyên nên lau dọn bàn thờ để tăng thêm tài lộc cho gia đình.

Ngày đại lộc đại cát nên dọn dẹp bàn thờ, tỉa chân nhang cuối năm để gia chủ hút tài lộc, bề trên ưng bụng - Ảnh 1

 

- Ngày 24 tháng Chạp tức ngày 26/1/2022. Đây là ngày tốt nhất trong tháng. Bạn có thể chọn ngày này để dọn dẹp bàn thờ tổ tiên vào ngày này sẽ có một năm mới ấm no, hạnh phúc, vạn sự như ý, làm ăn phát đạt.

Giờ tốt nhất trong ngày này là giờ Thìn (7 – 9 giờ), hoặc giờ Tỵ (9 -11 giờ), và giờ Mùi (13 – 15 giờ).

- Ngày 28 tháng Chạp tức ngày 30/1/2022. Đây là ngày tốt để làm những việc lớn, mang đến niềm vui, may mắn, thuận lợi, tài lộc.

Giờ tốt nhất để tiến hành lau dọn bàn thờ là 5- 7 giờ (giờ Mão), 9 – 11 giờ (giờ Tỵ), 15 – 17 giờ (giờ Thân), 19- 20 giờ (giờ Tuất).

- Ngày 29 tháng Chạp (tức 31/1/2022. Đây cũng là một ngày Hoàng đạo cuối cùng, gia chủ nên nhanh chóng dọn dẹp để tăng khí vượng cho gia đình. Những giờ tốt trong ngày này là giờ Thìn (7 – 9 giờ), giờ Tỵ (9-11 giờ). 

Khi dọn bàn thờ nên chú ý những điều sau:

- Trước khi bắt đầu, người sẽ tiến hành lau dọn bàn thờ phải tắm rửa sạch sẽ, dâng một đĩa hoa quả thắp hương xin phép, thông báo về việc lau dọn bàn thờ tổ tiên.

Nhiều gia đình cầu kỳ hơn thì chuẩn bị thêm một mâm đựng có phủ giấy đỏ hoặc giấy trắng lên trên. Rồi sau đó, đặt các vật dụng trên bàn thờ lên đó trong lúc dọn dẹp.

Ngày đại lộc đại cát nên dọn dẹp bàn thờ, tỉa chân nhang cuối năm để gia chủ hút tài lộc, bề trên ưng bụng - Ảnh 2

 

Ban thờ là nơi linh thiêng, thể hiện sự tôn kính với tổ tiên và những người thân đã khuất nên khi lau dọn cần phải giữ sạch sẽ, gọn gàng, tránh sử dụng đồ lau dọn dính bụi bẩn, đang dùng dở chừng.

- Bài vị tổ tiên cần để ngay ngắn sang một bàn khác. Khi nào hương cháy hết mới bắt đầu dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ. Các bài vị phải được lau ở mỗi chậu nước khác nhau, không dùng chung nước tránh việc bất kính.

- Trong quá trình lau dọn phải sử dụng nước ấm, tuyệt đối không được dùng nước lạnh.

- Bài vị được thu dọn trước rồi mới đến bát hương.

- Với những gia đình có thờ thần Phật và tổ tiên thì phải lau bài vị của thần Phật trước. Sau đó, thay nước và lau bài vị của tổ tiên, tuyệt đối không được làm ngược lại tránh bất kính, mạo phạm. Tương tự khi đặt xuống, cũng phải theo thứ tự đặt bài vị, bát hương của thần, Phật trước rồi mới đến tổ tiên.

Một điều cần lưu ý tuyệt đối không di chuyển vị trí bát hương bởi trong văn hóa tâm linh của người Việt, nếu tùy tiện di chuyển sẽ không thuận lợi cho sức khỏe, công việc làm ăn hay thậm chí còn mang đến những điềm xui xẻo, lục đục trong gia đình.

Ngày đại lộc đại cát nên dọn dẹp bàn thờ, tỉa chân nhang cuối năm để gia chủ hút tài lộc, bề trên ưng bụng - Ảnh 3

 

- Tỉa chân hương: Bát hương sử dụng lâu ngày thì chân hương sẽ đầy, gia chủ cần tỉa chân hương hoặc rút chân hương rồi lấy một chiếc thìa nhỏ để xúc từng thìa một đổ tro ra ngoài để tránh nguy cơ “tán tài” mất lộc.

- Sau khi rút chân hương ra khỏi bát hương, hãy để lại 5 chân hương cũ trong bát hương. Những chân hương còn lại, đem đốt thành tro rồi thả dưới sông, ao hồ hoặc pha nước tưới cây.

- Không được vứt chân hương bừa bãi, vứt ở nơi bẩn thỉu, ô uế để tránh việc bị tổ tiên hay các vị thần linh quở trách.

Chuyên gia chia sẻ cách lau dọn bàn thờ và rút tỉa tâm hương để không phạm đại kỵ, chuẩn bị đón năm mới 2022 an lành

Chuyên gia chia sẻ cách lau dọn bàn thờ và rút tỉa tâm hương để không phạm đại kỵ, chuẩn bị đón năm mới 2022 an lành

Vào dịp cuối năm đây là 2 việc mà bất cứ gia đình nào cũng phải làm, tuy nhiên làm sao cho đúng và không làm ảnh hưởng đến vận khí của gia đình thì ít người biết đến.

Xem thêm
Từ khóa:   ngày tốt nhất để dọn dẹp bàn thờ ngày dọn dẹp bàn thờ ngày đại cát dọn dẹp bàn thờ 3 ngày nên lau dọn bàn thờ

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 1 giờ 33 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 2 giờ 33 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 2 giờ 33 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 3 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm