Ngày cuối cùng tháng 10 âm lịch (30/10), 3 con giáp đắc tài đắc lộc, vạn sự hòa phát, thoát kiếp 'cháy túi', viên mãn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 11/12/2023 16:27

Ở hiền thì lại gặp lành, những con giáp này nếu thành tâm tích đức thì vào ngày cuối cùng tháng 10 âm lịch sẽ được quý nhân phù trợ, biến nguy thành an, cuộc sống viên mãn.

Tuổi Sửu

Những ngày tháng qua, những người tuổi Sửu vì vướng Tam Tai nên trong cuộc sống sẽ có nhiều điều không may mắn như mong đợi. Con giáp này thường xuyên gặp phải tai họa và vận rủi, đôi khi mệt mỏi và chán nản.

Tuy nhiên, đúng ngày cuối cùng tháng 10 âm lịch, người tuổi Sửu có cơ hội thay đổi rực rỡ và cuộc sống công việc suôn sẻ. Nhờ vậy mà đường tài vận cũng khởi sắc. Theo tử vi, cuộc sống của người tuổi Sửu sẽ giàu có hơn nhờ làm việc chăm chỉ, nỗ lực.

Ngày cuối cùng tháng 10 âm lịch (30/10), 3 con giáp đắc tài đắc lộc, vạn sự hòa phát, thoát kiếp 'cháy túi', viên mãn hạnh phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi rất sâu sắc, nói ít làm nhiều. Vì vậy, không quá lời khi nói rằng không ai có thể đoán được họ đang suy nghĩ những gì trong đầu. Tử vi dự đoán, đúng ngày cuối cùng tháng 10 âm lịch, người tuổi Mùi có thể làm được những điều đáng kinh ngạc trong sự nghiệp. Mọi sự hanh thông, thuận lợi, trơn tru hơn cả những gì họ có thể tưởng tượng.

Đặc biệt, con giáp này sẽ được quý nhân phù trợ, công việc đi lên rõ rệt. Được sếp yêu quý, trọng dụng, lại là người có tinh thần trách nhiệm trong công việc, tuổi Mùi sẽ ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp.

Ngày cuối cùng tháng 10 âm lịch (30/10), 3 con giáp đắc tài đắc lộc, vạn sự hòa phát, thoát kiếp 'cháy túi', viên mãn hạnh phúc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người cầm tinh con giáp Dậu được biết đến là người tốt bụng, chăm chỉ, ai cũng biết cách đối nhân xử thế. Hầu hết những người tuổi này đều có tham vọng và không ngừng nỗ lực để tiến về phía trước.

Vào ngày cuối cùng tháng 10 âm lịch, con đường tài lộc của tuổi Dậu sẽ tương đối hanh thông. Trước đây họ đã từng gặp phải những khó khăn, trở ngại trong công việc. Họ sẽ được quý nhân giúp đỡ, có thể chuyển bại thành thắng. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến. Người kinh doanh thì  buôn may bán đắt, có nhiều cơ hội mở rộng phạm vi kinh doanh.

Ngày cuối cùng tháng 10 âm lịch (30/10), 3 con giáp đắc tài đắc lộc, vạn sự hòa phát, thoát kiếp 'cháy túi', viên mãn hạnh phúc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thứ 2 và thứ 3 đầu tuần (27/11 - 28/11), PHÚC LỘC HỘI TỤ, 3 con giáp thăng tiến ào ào, thâu tóm tài lộc của thiên hạ, thẳng tiến tới cuộc sống hoàn mỹ

Thứ 2 và thứ 3 đầu tuần (27/11 - 28/11), PHÚC LỘC HỘI TỤ, 3 con giáp thăng tiến ào ào, thâu tóm tài lộc của thiên hạ, thẳng tiến tới cuộc sống hoàn mỹ

Dự đoán tử vi cho thấy, đúng thứ 2 và thứ 3 đầu tuần, vận trình của người những tuổi này vô cùng tươi sáng, được nhiều may mắn

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