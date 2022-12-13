Ngày 14/12/2022, Thần Tài báo hỷ sự, 3 con giáp 'đổi đời, đổi vận', tài lộc vượng phát, tiến vào giới thượng lưu, chẳng ai dám xem thường

Tâm linh - Tử vi 13/12/2022 19:36

Tử vi có nói ngày 14/12/2022, những con giáp này sẽ có tài lộc dồi dào do được hưởng hồng phúc tề thiên.

Tuổi Mùi

Vốn dĩ Mùi luôn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, vẫn có những thời điểm bản mệnh phải chịu sự kìm kẹp của vận xui, bỏ công bỏ sức mà vẫn chưa thu hoạch như ý muốn.

Con giáp này được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc. Trong ngày 14/12 này, do bản mệnh sẽ có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư. Dù là người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Mùi đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều.

Ngày 14/12/2022, Thần Tài báo hỷ sự, 3 con giáp 'đổi đời, đổi vận', tài lộc vượng phát, tiến vào giới thượng lưu, chẳng ai dám xem thường - Ảnh 1
Trong ngày 14/12 này, tuổi Mùi sẽ có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn tính hay suy nghĩ và học hỏi. Vì vậy họ thường không bao giờ để mình đứng yên. Người tuổi Sửu có thể trải qua mùa đông này vô cùng suôn sẻ. Chẳng những thông minh, họ còn biết cách hành động, biến ý tưởng thành hiện thực.

Chính vì vậy mà người tuổi Sửu sẽ kết thúc năm 2022 có hậu, bắt đầu một năm mới 2023 tương đối hoàn hảo.

Bước sang ngày 14/12/2022, người tuổi Sửu sẽ “lên dốc”, sự nghiệp tiến triển tốt đẹp, thu nhập tăng lên khiến họ không còn áp lực về tiền bạc. Việc Sửu cần làm lúc này là chăm sóc bản thân mình thật tốt để đón Tết nguyên đán thoải mái và suôn sẻ.

Ngày 14/12/2022, Thần Tài báo hỷ sự, 3 con giáp 'đổi đời, đổi vận', tài lộc vượng phát, tiến vào giới thượng lưu, chẳng ai dám xem thường - Ảnh 2
Bước sang ngày 14/12/2022, người tuổi Sửu sẽ “lên dốc”, sự nghiệp tiến triển tốt đẹp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi bẩm sinh đã có Tài vận và Phúc vận vô cùng tốt đẹp nhưng thời gian trước đây, do bị hung tinh khắc chế nên vận thế của con giáp này vô cùng lận đận. Dù bỏ ra nhiều công sức nhưng lại không đạt được thành công.

Bước vào ngày 14/12/2022, do có “Cát Tinh nhập mệnh” nên người tuổi Hợi có cơ hội đổi đời, phát tài. Liền kề từ đây cho tới vài năm sau con giáp này làm đâu thắng đó nên tiền bạc thi nhau chảy đầy túi. Người tuổi Hợi không còn phải đau đầu vì tiền nữa.

Ngày 14/12/2022, Thần Tài báo hỷ sự, 3 con giáp 'đổi đời, đổi vận', tài lộc vượng phát, tiến vào giới thượng lưu, chẳng ai dám xem thường - Ảnh 3
Bước vào ngày 14/12/2022, do có “Cát Tinh nhập mệnh” nên người tuổi Hợi có cơ hội đổi đời, phát tài. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Bước sang thứ Tư (14/12), Thần Tài thổi bùng tài lộc, 3 con giáp hốt trọn của nả thiên hạ, gặp trăm điều như ý, ước gì được nấy, làm gì cũng thuận lợi

Bước sang thứ Tư (14/12), Thần Tài thổi bùng tài lộc, 3 con giáp hốt trọn của nả thiên hạ, gặp trăm điều như ý, ước gì được nấy, làm gì cũng thuận lợi

Nhờ sống hiền lành, lương thiện nên 3 con giáp này được người xung quanh yêu quý, hỗ trợ trong cuộc sống từ thứ Tư (14/12).

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 14/12/2022 tử vi ngày 14/12 tử vi 12 con giáp ngày 14/12

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 28 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 34 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 55 phút trước
Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Hậu trường 1 giờ 3 phút trước
Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Video 1 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới