Năm 2022, top 3 chòm sao có thay đổi lớn trong vận mệnh, tiền tài bay vào tay, muốn nghèo cũng khó

Đầu tiên là sức mạnh khổng lồ xuất hiện nhà thứ 9 của bạn, có 3 hành tinh trú ngụ dài hạn ở đó trong hầu hết thời gian của năm 2022.

Tử vi 12 cung hoàng đạo năm 2022 hé lộ đây là cung hoàng đạo có thay đổi lớn nhất năm 2022, có 2 vấn đề lớn ảnh hưởng trực tiếp đến số phận của Kim Ngưu.

Thứ 2 là sao Thiên Vương sẽ ở lì trong nhà của bạn. Điều này đã bắt đầu vào tháng 3 năm 2015 và sẽ còn tiếp tục.

Ngôi nhà thứ 9 là nhà của sự nhân hậu. Thật là nhân từ khi ngay cả những ác nhân trái đất sinh sống hoặc đi qua đó cũng trở nên tốt bụng hơn, được cảm hóa đến mềm lòng.

Vì vậy, đây là một năm cho những đổi mới về tôn giáo và tư tưởng của Kim Ngưu.

Năm 2022 là một năm để đi du lịch cũng như nâng tầm quan điểm của bạn, thay đổi lối sống nhàm chán cũ rích, năm nay bạn sẽ đi ra ngoài nhiều hơn.

Việc phải đi ra ngoài nhiều hơn cực kỳ hữu ích đối với các bạn học sinh đang học đại học hoặc nộp đơn vào đại học để mở mang tầm hiểu biết. Năm nay Ngưu sẽ cho mọi người thấy sự thành công trong nghiên cứu của mình.

Sự tập trung có xu hướng mang lại thành công. Đây là một năm mà một cuộc trò chuyện về các vấn đề tâm linh sâu sắc hoặc gặp gỡ một nhà tâm linh, một bậc thầy tử vi sẽ xảy ra, nó thú vị hơn rất nhiều so với một buổi tối nằm lì ở nhà với đống đồ ăn mà trước đây Kim Ngưu từng yêu thích.

Đây là một năm để bạn đi sâu hơn về ý nghĩa cuộc sống cũng như quan điểm sống của mình.

Hiện tượng quá cảnh của sao Thiên Vương tác động mạnh đến những bạn có sinh nhật từ ngày 21/ 4 đến ngày 1/5.

Cuộc sống trở nên sôi động với những điều mới mẻ không thể lường trước được. Bất cứ điều gì có thể xảy ra bất cứ lúc nào - những điều bạn thậm chí chưa từng nghĩ tới. Nó mang đến những điều chỉnh bất ngờ và có ý nghĩa đối với cuộc sống của bạn.

Hổ Cáp

Những thay đổi lớn nhất cho Hổ Cáp trong năm 2022 sẽ tập trung vào chuyện ái ân của họ.

Sao Mộc thực hiện chuyến du ngoạn với Sao Diêm Vương và Sao Thổ suốt cả năm.

Nó cho thấy rằng bạn kiếm được tiền bằng những phương tiện thú vị và có may mắn trong những điều giả định.

Sao Hải Vương ở trong ngôi nhà thứ 5 của bạn trong nhiều năm giúp bạn tìm thấy nhiều điều thú vị hơn nữa. Có vẻ như năm nay Hổ Cáp sẽ ở nhà cùng với những thú vui giải trí tại nhà nhiều hơn.

Năm 2022 bạn có niềm yêu thích cao hơn đối với nghệ thuật, trẻ em, cũng như những hình tượng trẻ em trong cuộc sống của bạn.

Tình yêu có lẽ là lĩnh vực mang đến thử thách nhất trong năm 2022 (và cả những năm tiếp theo). Tình yêu là điều kỳ diệu nhưng không thể đoán trước được. Các mối quan hệ ở thời hiện tại đang được bạn thử thách nghiêm ngặt.

Nhân Mã

Nhân Mã có vẻ như sẽ ổn định hơn vào năm 2022, chòm sao này vốn dĩ ưa chạy nhảy đó đây nhưng năm nay thì không.

Mặc dù năm sắp tới là một năm tài chính quan trọng, thành công thực sự mạnh mẽ, tiền bạc vượt trội hơn địa vị và cả sự nổi trội nhưng bạn vẫn ưa một cuộc sống ổn định không sóng gió.

Những ngày cuối năm chắc chắn sẽ có nhiều biến động khá mạnh so với trong năm. Nhân Mã sẽ không kiểm soát được những chuyện xảy ra vào cuối năm, hãy cứ thuận theo tự nhiên nhé.

Năm ngoái, bạn vẫn là người theo chủ nghĩa sống nhiệt thành, nổi bật, tung bay. Năm nay bạn có vẻ khá nghiêm khắc hơn để đưa bản thân vào khuôn khổ học tập, kiếm tiền.

Sao Hải Vương đã ở ngôi nhà thứ 4 của bạn trong nhiều năm và sẽ ở đó trong nhiều năm nữa. Nhờ đó mà các thành viên trong gia đình và cả đời sống tình cảm của bạn cũng trở nên tinh tế hơn, hạnh phúc hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo chiêm nghiệm.