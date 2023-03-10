Mưa lộc rơi xuống đúng buổi sáng ngày 11/3: 3 con giáp hoan hỉ, đại cát đại lợi, người người nhà nhà ấm no hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 10/03/2023 06:30

Buổi sáng ngày 11/3, Thần Tài đối xử tốt với những ai thuộc con giáp dưới đây. Bất kể là làm việc gì, họ cũng được vận may chiếu cố, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ và thuận lợi.

 

Tuổi Thân

Thời điểm này là thời gian khá hiệu quả và năng suất của con giáp tuổi Thân khi bản mệnh bận rộn với công việc. Hết dự án này kết thúc thì xuất hiện thêm những dự án khác. Bạn có được sự may mắn về sự nghiệp và các nguồn lực hỗ trợ. Người tuổi này nhớ sắp xếp mọi thứ có khoa học hơn để biết nên tập trung vào đâu.

Mưa lộc rơi xuống đúng buổi sáng ngày 11/3: 3 con giáp hoan hỉ, đại cát đại lợi, người người nhà nhà ấm no hạnh phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh có xu hướng kiêu ngạo, thích tranh giành, hiếu thắng khiến không ít người khó chịu và tỏ ra chống đối với bạn. Bạn cẩn trọng với lời ăn tiếng nói vì thái độ có phần cao ngạo khiến người khác tức giận và gây ra xung đột với bạn. Tuy nhiên vào lúc này tài lộc của Thân khá dồi dào, có điềm báo phát tài, dễ nhận được những cơ hội kiếm tiền không thể tin được, bạn có thể thu nhiều lợi nhuận về mình.

Tuổi Tuất

Theo tử vi thời điểm này những người tuổi Tuất sẽ được đền đáp xứng đáng vì sự chăm chỉ của họ. Theo đó, người tuổi này hứa hẹn sẽ tài lộc vượng phát, có bước tiến trong công việc và nắm bắt được những yếu tố then chốt tạo nên thành công. Vốn là người thông minh nhanh nhạy, tuổi Tuất còn có thể làm những điều mà người khác không làm được.

Mưa lộc rơi xuống đúng buổi sáng ngày 11/3: 3 con giáp hoan hỉ, đại cát đại lợi, người người nhà nhà ấm no hạnh phúc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung, tình hình cuộc sống của những người tuổi Tuất sẽ cải thiện rất nhanh. Thần Tài gõ cửa, họ sẽ trở nên may mắn hơn bao giờ hết. Người biết nắm bắt cơ hội sự nghiệp thăng hoa, tuy có áp lực nhất định nhưng vượt qua được sẽ mở ra tương lai tươi sáng.

Tuổi Dậu

Dậu không ngại khổ, không ngại cho đi. Dù phải đối mặt với điều gì, bạn cũng sẽ chấn chỉnh tâm lý và hướng đến chiến thắng cuối cùng. Bạn có một cấu trúc lớn, một tầm nhìn dài hạn và cuộc sống của bạn được định sẵn là phi thường. Mặc dù cung con giáp gà trống không thích phô trương kỹ năng nhưng bạn lại là người thuộc nhóm sức mạnh điển hình. Không nên coi thường sức lực và trí lực của bạn, bạn luôn có thể tự chủ, và bạn luôn có thể kiên trì đến cùng.

Mưa lộc rơi xuống đúng buổi sáng ngày 11/3: 3 con giáp hoan hỉ, đại cát đại lợi, người người nhà nhà ấm no hạnh phúc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, sao tốt chiếu mệnh, tài lộc của con giáp tăng vọt. Tất cả các bạn sẽ được khỏe mạnh, hy vọng phúc lộc đầy nhà, tài lộc dồi dào, những ngày nghèo khó, khốn khó sẽ không còn nữa. Xin chúc mừng, bạn có thể trở nên tốt hơn và tốt hơn, và bạn có thể ngày càng suôn sẻ hơn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Thần Tài ưng bụng cho 3 con giáp xoay chuyển tình thế sau 0h khuya ngày 10/3: Tiền bạc hanh thông, thành danh thành tài, hút sạch tài lộc. như ý cát tường

Thần Tài ưng bụng cho 3 con giáp xoay chuyển tình thế sau 0h khuya ngày 10/3: Tiền bạc hanh thông, thành danh thành tài, hút sạch tài lộc. như ý cát tường

Trong thời điểm này, 3 con giáp may mắn làm ăn phát đạt, tiền bạc dồi dào. Nếu tranh thủ thời cơ lại biết tu chí làm ăn sẽ giàu lên nhanh chóng, cuộc sống sung túc không cần lo nghĩ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 11/3 tu vi tu vi ngay 11/3

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 15 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 7 giờ 52 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 8 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 5 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 8 giờ 13 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 8 giờ 17 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều