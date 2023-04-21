Mưa kim tiền rơi trúng đầu 3 con giáp liên tiếp 2 ngày tới (22-23/4): Thần Tài che chở, làm đâu trúng đó tiền tỷ nắm trong tay trong chớp mắt

Hươu vì thấy sông rộng nên nản chí và từ bỏ. Còn Dê thì cố gắng hết sức và cuối cùng, là con vật thứ 8 đến được bữa tiệc, về sau trở thành con giáp thứ 8 trong số 12 con giáp.

Dê và Hươu cùng nhau cùng lên dự bữa yến tiệc do Ngọc Hoàng đích thân mời tới để chọn ra 12 con giáp. Nhưng muốn lên được trên đó, cần phải vượt qua 1 con sông. Không có thuyền hay đò, vì thế chúng phải tự bơi sang.

Liên tiếp 2 ngày tới (22-23/4), Mùi được đánh giá thành công, những sự bứt phá trong sự nghiệp, đặc biệt là trong việc kiếm tiền. Tử vi học cho thấy giai đoạn thử thách người tuổi Mùi đã trôi qua.

Chính vì thế, khi nói về những người tuổi Mùi, nét tính cách điển hình nhất của họ chính là sự kiên cường, mạnh mẽ, không lùi bước trước khó khăn.

Cho đến cuối năm sẽ chỉ toàn những điều may mắn chờ đón họ, con đường tài vận của họ trở nên sáng rõ với rất nhiều cơ hội làm giàu, thậm chí đổi đời nếu biết tận dụng và nỗ lực hết mình.

Người tuổi Mùi tỉ mỉ, thích quan tâm và chăm sóc người khác nên nếu chọn những ngành nghề liên quan đến việc làm đẹp, dinh dưỡng, hướng dẫn viên, giáo viên… thì sẽ đạt được những thành tựu lớn.

Tuổi Mão

Mão là con giáp sống tình cảm, chân thành và nhạy bén. Họ biết khách hàng muốn gì, nhân viên cần gì để làm hài lòng tất cả. Nhờ thế, càng về hậu vận công việc của Mão càng thành công vang dội. Họ kiếm được bộn tiền, dễ dàng trở thành đại gia bạc tỷ.

Càng sống vui vẻ, yêu đời Mão càng vượng vận tài lộc, được bề trên nâng đỡ. Vậy nên, Mão hãy nhanh chóng xua đuổi những cảm xúc tiêu cực khỏi đầu để đón cơn mưa may mắn ập xuống cửa nhà.

Con giáp Mão vượt mọi khó khăn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người có chí cầu tiền, luôn chăm chỉ, siêng năng và đặt công việc lên hàng đầu. Trong số những con giáp, người tuổi Sửu là có khả năng kiếm được nhiều tiền nhờ vào sự kiên trì, nhẫn nại hiếm có khó tìm của họ. Đa số người tuổi Sửu sống thực tế, không mơ mộng, họ luôn tâm niệm rằng cuộc sống sướng khổ là do mình, vì vậy họ càng cố gắng thì sẽ càng có khả năng xây dựng cuộc sống sung túc hơn.

Tử vi học có nói, tuổi Sửu vẫn gặp được rất nhiều may mắn, nhưng đặc biệt vào giữa tháng 5 tới đây, họ sẽ gặp được cơ hội làm giàu có một không hai. Người tuổi Sửu vốn tài giỏi, thông minh, một khi gặp được thiên lời địa lợi nhân hòa, họ sẽ biết nắm bắt và đó cũng chính là lúc đổi đời. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Sửu sẽ cảm nhận được vận may đang thay đổi từng ngày, dự kiến cuối năm nay, tuổi Sửu sẽ sở hữu cuộc sống vinh hoa phú quý mà mình không ngờ đến.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm