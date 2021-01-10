Một bước lên mây, 3 con giáp giàu có trong tầm tay, từ nghèo khổ trở thành đại gia khét tiếng đúng 5 ngày nữa

Tâm linh - Tử vi 10/01/2021 19:30

Dưới đây là những con giáp giàu có trong tầm tay, nắm khối tài sản khủng nhất từ trước đến giờ, từ nghèo khổ hóa thành đại gia khét tiếng đúng 5 ngày nữa.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, Tý thông minh lanh lợi nên tận dụng cơ hội kiếm tiền khá tốt, mọi sự hanh thông viên mãn trong thời điểm này. Bạn một bước lên mây, tiền bạc đổ về tiêu hoài không hết. Không những vậy còn đầu tư vào những lĩnh vực thuộc chuyên môn khiến tinh thần của bạn vô cùng tốt. Nguồn thu nhập ồ ạt đổ về, bạn tha hồ mua sắm ngày Tết không lo phải thiếu trước hụt sau.

con giap giau co 1
Tý là con giáp giàu có, tiền bạc tiêu hoài không hết - Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm, Tý cũng có nhiều tin vui. Người độc thân tìm được duyên lành như ý. Người có gia đình, vợ chồng ngày càng hòa thuận, yêu thương nhau nhiều hơn. Nói chung nên chuẩn bị đón nhận duyên tốt ông trời ban cho mình trong thời điểm này.

Tuổi Sửu

Theo tử vi mới nhất, Sửu là con giáp giàu có, nắm tài khoản khủng nhất trong tầm tay. Bạn có duyên buôn bán nên thu nhập ổn định, không bao giờ thất thoát hay thiếu hụt. Những người làm công ăn lương được cấp trên khen ngợi hết lời, đồng nghiệp yêu mến. Thiên thời địa lợi nhân hòa nên người tuổi Sửu hưởng trọn lộc lá trời ban. Được quý nhân nâng đỡ nên bạn chẳng còn sợ tiểu nhân nào hãm hại hay cản đường thăng tiến của mình.

con giap giau co 2
Sửu giàu có vượt trội khiến ai cũng hờn đỏ mắt - Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm, Sửu độc thân nên mở lòng tiến tới tìm hiểu một ai đó để cuộc sống thú vị hơn. Sửu có gia đình nên dành thời gian ở bên cạnh người thân.

Tuổi Thân

Thân là con giáp giỏi giang, học một hiểu mười nên được nhiều người yêu mến. Bạn biết nhìn xa trông rộng, công việc lúc nào cũng suôn sẻ, thu nhập ổn định. Trong thời điểm này, bạn không còn vướng phải bất cứ chuyện buồn phiền nào. Công việc của bạn cứ thế thăng hoa, được cấp trên khen ngợi hết lời. Không những vậy còn đầu tư vào đâu là trúng đậm ở đó.

con giap giau co 3
Thân giỏi giang, bản lĩnh nên có được nhiều thành tựu đáng nể - Ảnh minh họa: Internet

Nói chung hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui, chắc chắn sức khỏe của bạn sẽ được cải thiện nhiều. Bên cạnh đó chuyện tình cảm cũng có nhiều điều đáng nói, vượng sắc ngoài mong đợi.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ Tết 2021: 3 con giáp gặp thời hoàng kim, tiền đầy túi tình đầy tim, phú quý hơn ngươì

Từ Tết 2021: 3 con giáp gặp thời hoàng kim, tiền đầy túi tình đầy tim, phú quý hơn ngươì

Vượt qua quãng thời gian vất vả, từ Tết âm 2021 trở đi, những con giáp này bước vào giai đoạn hoàng kim, tiền tình đều đỏ thắm.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi mới nhất tử vi 12 con giáp con giáp giỏi giang

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 45 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang