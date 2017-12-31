Mậu Tuất 2018: Những con giáp được Đức Phật che chở, công danh ngời sáng, tài chính vượng phát

Những con giáp dưới đây vốn dĩ đã may mắn, đến năm 2018 vận mệnh lại càng khởi sắc hơn. Họ có duyên với nhà Phật, được Đức Phật nâng đỡ, che chở, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tài chính vượng phát.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ được quý nhân phù trợ, vận trình sự nghiệp khá thuận lợi, chuyện vui liên tục ập đến. Những người làm công ăn lương có nhiều cơ hội phát huy thế mạnh của mình, được cấp trên nâng đỡ, ưu ái giao cho những dự án tiềm năng. Đặc biệt là người lãnh đạo sẽ có một năm thành công rực rỡ, được nhân viên kính trọng và nể phục. Bên cạnh đó, tuổi Tỵ vốn có tấm lòng nhân hậu nên được nhiều người quý mến, giúp đỡ hết mình khi gặp khó khăn.

Tuổi Mão

Bước sang năm Mậu Tuất 2018, vận mệnh của tuổi Mão dần ổn định. Được Đức Phật ưu ái, nâng đỡ nên việc gì cũng hanh thông, suôn sẻ. Những nỗ lực của bạn bấy lâu nay sẽ được đền đáp xứng đáng, cấp trên và đồng nghiệp nhìn nhận. Nhờ đó, sự nghiệp cũng có những bước tiến đột phá. Đây là cơ hội tốt để bạn thể hiện năng lực của mình, giúp bạn có thêm những mối quan hệ tốt hơn. Khi gặp phải rắc rối, có người đưa tay giúp đỡ, thành tích làm việc được nâng cao, thu nhập cũng theo đó mà ngày càng thăng tiến.

Con giáp sự nghiệp hanh thông năm 2018 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong năm 2018, vận mệnh của tuổi Thìn sẽ có những biến chuyển tích cực, cầu được ước thấy. Thời điểm này vô cùng thích hợp để bạn nắm bắt những cơ hội phát triển sự nghiệp của mình. Tính cách tuổi Thìn đôn hậu, được nhiều người yêu mến, khéo léo trong giao tiếp và ứng xử nhờ vậy nên có rất nhiều điều tốt đẹp đến với bạn. Hãy chuẩn bị tâm lý để đón một năm vô cùng thuận lợi, đầy niềm vui và may mắn.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu vốn là người chăm chỉ, có tấm lòng nhân hậu, không bao giờ thất hứa với bất kỳ ai. Bạn xử lý vấn đề rất nhanh nhạy, biết nhìn xa trông rộng nên vận may liên tục ập đến. Đi đâu, làm gì cũng được người khác nâng bước, yêu thương giúp đỡ hết mình. Năm 2018 là thời điểm vô cùng tốt đẹp để bạn thực hiện những kế hoạch của bản thân. Tâm hồn của tuổi Sửu vô cùng lương thiện, bao dung độ lượng. Vì vậy, bạn sẽ hưởng được nhiều phúc đức từ đây đến già.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đến là hờn với 5 con giáp đã GIÀU lại còn được QUÝ NHÂN giúp đỡ, nắm BẠC TỶ trong tay ngay tháng 1/2018 Tháng 1/2018, đây có thể là những con giáp giàu có, sung túc nhất bởi tiền bạc đã rủng rỉnh lại có quý nhân nâng đỡ hết mình nên đánh đâu thắng đó, tài lộc cứ thế mà phất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mau-tuat-2018-nhung-con-giap-duoc-duc-phat-che-cho-cong-danh-ngoi-sang-tai-chinh-vuong-phat-264562.html