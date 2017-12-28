Top con giáp tiền bạc tiêu xài xả láng, ra cửa tài lộc vây quanh trong 3 tháng đầu năm 2018

Những con giáp dưới đây vô cùng may mắn, tiền bạc dư dả tiêu xài hoài không hết, sở hữu khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ trong 3 tháng đầu năm 2018.
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Tuổi Mùi
Tuổi Mùi có vận trình sự nghiệp hanh thông, cận kề cơ hội được tăng lương thưởng trong những tháng đầu năm 2018. Bạn vốn có tính kiên định, nhiệt huyết, bất chấp mọi khó khăn, gian nan để thực hiện ước mơ của mình. Vì vậy bạn luôn được người khác đề cao và tôn trọng.
Đây là thời điểm lý tưởng giúp bạn tỏa sáng trên con đường sự nghiệp. Những công sức bấy lâu nay sẽ được đền đáp xứng đáng. Nếu bạn đang ấp ủ những kế hoạch nào đó thì hãy tự tin thực hiện, sẽ có vô số bất ngờ chờ đón bạn. Phương diện tài chính cũng vô cùng khởi sắc, tài lộc lũ lượt kéo đến từ những mối làm ăn của bạn.
Tuổi Tuất
Tuổi Tuất sẽ đạt được nhiều thứ như ý muốn vào thời điểm đầu năm. Những cố gắng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Bạn sẽ sở hữu khối tài sản dư dả, vận mệnh bỗng bừng sáng khiến nhiều người ganh tị. Các dự án của bạn sẽ vô cùng thành công, đối tác tin tưởng và tạo được những mối quan hệ tốt về sau.
Công sức của bạn bỏ ra sẽ thu lại lợi ích gấp bội, có nhiều cơ hội phát tài. Nhờ đầu óc nhanh nhẹn, luôn nhìn xa trông rộng nên bạn dễ đạt được những điều mình muốn. Dù được giúp đỡ nhưng người tuổi Tuất không ỷ lại. Điều này giúp bạn chạm đến thành công nhanh hơn.
Tuổi Thân
Tuổi Thân sẽ gặp được quý nhân phù trợ vào những tháng đầu năm. Thời điểm này, bạn đánh đâu thắng đó và gặt hái được nhiều thành công đáng ngưỡng mộ. Dù là lính mới hay cũ bạn cũng dễ dàng đạt được những thành tựu nổi bật khiến nhiều người nể phục, cấp trên trọng dụng và ưu ái.
Tuổi Thân là người rất chăm chỉ, luôn cần cù, miệt mài học hỏi những điều tốt từ người khác nên thu cho mình nhiều bài học kinh nghiệm đáng giá. Tiềm lực kinh tế của bạn cũng vô cùng mạnh mẽ, tiền bạc dư dả, liên tục đổ về tiêu xài không hết.
*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm