Màu sắc may mắn ‘hút tài vượng khí’, mở đầu năm mới suôn sẻ cho 12 con giáp trong tháng 1, năm 2022

Tuổi Sửu Năm 2022 là một năm tốt với con giáp tuổi Sửu. Bản mệnh làm ăn buôn bán đều thuận lợi, tiền của cũng vì thế mà dư dả, tích lũy được nhiều. Ngoài ra, họ cũng có cơ hội phát huy năng lực và tỏa sáng trong môi trường làm việc.

Tuổi Tý Tử vi 2022 nói rằng, con giáp tuổi Tý được biết đến thông minh, nhanh nhẹn, nhưng đôi khi lại ‘nhanh quá hóa vội’. Vì vậy, màu sắc may mắn trong năm 2022 của con giáp tuổi Tý là màu tím và màu xanh lam. Hai màu sắc này tượng trưng cho sự thư thái, bình tĩnh, điềm đạm hơn trong sự nghiệp, công việc và cuộc sống, giúp con giáp tuổi Tý cẩn trọng, tính toán kĩ lương hơn trong những quyết định của mình. Ngoài ra, màu đỏ là màu chủ đạo của sự hạnh phúc, cảm giác vui tươi, sẽ mang đến cho bạn nhiều nguồn năng lượng tích cực, bình an và khỏe mạnh trong năm Nhâm Dần 2022.

Tuổi Dần Theo tử vi năm 2022, con giáp tuổi Dần vốn sinh ra thông minh, quyết liệt, ‘máu lửa’ trong cuộc sống. Là người kiên cường, chịu khó chịu khổ, gầy dựng sự nghiệp, cơ đồ nhưng đôi khi lại quá nóng tính, nóng vội, dễ gây tranh chấp xung đột với những người xung quanh. Màu xanh lục sẽ giúp con giáp tuổi Dần thuận lợi hơn trong công việc, tranh được các quyết định nóng nảy, vội vàng. Ngoài ra hai mà sẽ giúp người tuổi Dần tích lũy thêm tiền bạc, đem đến vận may về tài chính, giúp bản mệnh tài vận dồi dào hơn.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi này cần bổ sung màu sắc ngũ hành Thổ cho vượng, giúp tăng thêm vượng khí cho công việc cũng như sức khỏe cho bản thân. Đó là màu vàng, vàng nâu hoặc màu nâu. Mặc những trang phục hay đem theo bên người những đồ vật có sắc vàng, nâu, vàng nâu sẽ giúp người tuổi Sửu tự tin hơn, ‘hút tài vượng khí’ cho cuộc sống của bạn thêm phần rực rỡ.



Bạc và trắng là hai màu may mắn của tuổi Dần.

Tuổi Mão



Tử vi 2022 nói rằng con giáp tuổi mão sẽ phát triển công danh thuận lợi, rộng mở trong năm Canh Tý. Mệnh số về đào hoa vượng, hấp dẫn người khác giới, dễ dàng được thành công, mục tiêu đã đặt ra từ trước.

Tuy nhiên, chính vì vậy, bản mệnh lại càng không được chủ quan. Mọi chuyện luôn phải rõ ràng rành mạch, tránh bị lợi dụng.



Màu sắc may mắn trong năm 2022 là màu xanh lam, đem lại cho bạn nhiều cơ hội phát triển, mở rộng được nhiều mối quan hệ xã giao có lợi.



Ngoài ra màu xanh lá cây, cũng giúp bạn quản lý và tận dụng tốt các cơ hội đầu tư, tài chính của mình.













































Màu xanh lam và màu xanh lá cây sẽ giúp con giáp tuổi Mão tận dụng tốt các cơ hội may mắn trong năm 2022.

Tuổi Thìn



Theo chuyên gia tử vi 2022, con giáp tuổi Thìn tương đối suôn sẻ, may mắn vào năm 2020. Sự nghiệp rộng mở, công việc làm ăn kinh doanh phát triển, thu hoạch nhiều thành tựu nổi trội. Chuyện tình cảm không có quá nhiều biến động.



Màu đỏ mang đến con giáp tuổi Thìn nhiều cơ hội phát triển bản thân, cũng như sự nghiệp thăng hoa.



Ngoài ra, màu tím may mắn sẽ giúp bạn giữ ‘lửa’ trong chuyện tình cảm; gia đình ấm êm, hạnh phúc.



Màu vàng, vàng nâu là màu may mắn năm 2022 của tuổi Thìn.

Tuổi Tỵ



Trong năm 2022, cuộc sống của con giáp tuổi Tỵ không có nhiều vấn đề. Nên chú ý giảm bớt các áp lực trong công việc, kiểm soát cảm xúc, thái độ trong chuyện tình cảm.

Màu đỏ giúp Tăng thêm may mắn và kiềm chế tính nóng nảy, bốc đồng. Nhờ vậy mà giảm đi các cuộc tranh cãi bất lợi.



Màu bạch kim mang đến các mối đầu tư làm ăn mang về nguồn tiền tài dồi dào và quản lý chi tiêu hiệu quả.



Con giáp tuổi Tỵ lưu ý hai màu đỏ và bạch kim vào tủ đồ của mình nhé!



Tuổi Ngọ



Tử vi năm 2020 dự đoạn có thể sẽ không phải là một năm quá suôn sẻ với những người tuổi Ngọ. Nhưng bản mệnh cũng không nên quá lo lắng. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định, rèn tính nhẫn nại, điềm tĩnh. Hoặc hóa giải bằng việc sử dụng trang phục theo màu may mắn, dâng sao giải hạn… để tinh thần lạc quan và phấn chấn hơn.

Màu đỏ tía đại diện cho công việc suôn sẻ hơn, giảm bớt mâu thuẫn với cấp trên, đồng nghiệp, giữ bản mệnh ở trạng thái minh mẫn, lạc quan và suy nghĩ sáng suốt.

Màu hồng mang đến may mắn trong đường tình cảm, giảm bớt phiền não, tránh hành xử theo cảm xúc.



Màu hồng giúp người Ngọ thêm yêu đời, bớt phiền não trong năm mới 2022.





Tuổi Mùi



Trong năm này, tuổi Mùi có thể sẽ vướng vào một số chuyện thị phi, công việc gặp đôi chút khó khăn. Bù lại, bạn nắm bắt được cơ hội thể hiện năng lực của bản thân. Chuyện tình cảm có nhiều khởi sắc, bản mệnh cảm thấy hạnh phúc trong mối quan hệ. Màu cam, đỏ, vàng tươi và tím là những màu được biết đến là màu may mắn của những ai tuổi Mùi trong năm 2022.

Màu cam mở ra cho bạn nhiều cơ hội tốt hơn, mang đến một tinh thần vui vẻ và sự tươi sáng trong cuộc sống. Đem đến những nguồn năng lượng tích cực từ trí tuệ đến cảm hứng sáng tạo.





























Màu cam, vàng tươi mở ra cho bạn nhiều cơ hội tốt hơn, mang đến một tinh thần vui vẻ và sự tươi sáng trong cuộc sống.







Tuổi Thân



Con giáp tuổi Thân đã trải qua một năm 2021 khá vất vả nhưng với sự chịu khó, ý chí phấn đấu, cuộc sống sẽ giàu có và viên mãn, sung túc.



Màu tím, xanh dương, đen là các màu sắc chứa đựng những điều huyền bí, giúp bạn khai thác những ưu điểm của bản thân, đưa ra quyết định đúng đắn và là màu may mắn cho người tuổi Thân trong năm 2022.



Tím, xanh dương và đen là màu sắc may mắn của bạn.



Tuổi Dậu



Trong năm 2022, con giáp tuổi Dậu có thể gặp một vài áp lực kinh tế và chuyện tình cảm. Do vậy, cần có kế hoạch để đè phòng và chừa lại đường lui cho bản thân. Không nên suy nghĩ bi quan và tiêu cực hoặc để bản thân rơi vào trạng thái bị động. Sau thời gian này, vận mệnh ắt sẽ tốt đẹp hơn.

Màu hồng xưa này được biết đến là màu sắc của sự lãng mạn trong tình yêu lẫn tình bạn. Màu sắc này mang đến cho bạn sự may mắn trong tình yêu, nếu độc thân sẽ gặp được một nửa còn lại, nếu đã có gia đình thì sẽ hạnh phúc.

Ngoài màu hồng còn có màu xanh lam, xanh lục đậm cũng là màu may mắn cho người tuổi Dậu trong năm 2022.



Hồng, xanh lam, xanh lục là màu sắc may mắn của con giáp tuổi Dậu.



Tuổi Tuất



Năm 2022 với con giáp tuổi Tuất không có quá nhiều trắc trở. Các cơ hội đã đặt ra từ trước cũng dễ dàng hoàn thành mà không vướng trở ngại. Sự nghiệp và tình cảm đều thu được trái ngọt.



Màu vàng đại diện cho sức khỏe, cuộc sống tràn đầy niềm vui, đồng thời mang đến sự lạc quan và là màu may mắn của người tuổi Tuất.

Bên cạnh đó, màu đen và xanh lam cũng thế, là màu sắc mang đến những may mắn trong năm 2022 cho người tuổi Tuất.



Đen và xanh lam là màu sắc may mắn của tuổi Tuất.



Tuổi Hợi



Tử vi 2022 dự đoán rằng trong nửa năm đầu, con giáp tuổi Hợi cảm thấy nhiều chuyện không được như ý muốn. Nhưng cũng không cần quá lo lắng vì nửa cuối năm mọi trở ngại biến mất. Cuộc sống trở lại nhịp điệu vốn có.



Màu trắng đại diện cho sự thuần khiết, tốt lành giúp bạn gặp được nhiều may mắn và thuận lợi, cũng như có nhiều sự thành công trong công việc và học tập, các vấn đề khác trong cuộc sống. Màu xanh xám, tím hồng cũng là các màu mang đến may mắn cho người tuổi Hợi mà bạn nên quan tâm đến.



Xanh xám, tím hồng cũng là các màu đem đến may mắn cho người tuổi Hợi.



*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!