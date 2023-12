Tuần đầu năm mới (3-9/1/2022), 3 con giáp được ‘cát tinh chiếu mệnh’, Thần Tài chiếu cố, một bước ‘tiến lên mây’

Xin chúc mừng tuổi Tý, chuyên gia tử vi nói rằng bạn là con giáp may mắn nhất tuần này. Có thể cuộc sống của bạn, có nhiều điều chưa được thuận lợi hay tiến triển tốt đẹp. Nhưng chắc chắn sang tuần mới, bạn sẽ có cơ hội khẳng định vị thế của mình, sự nghiệp thăng hoa, phát tài phát lộc.

Ngoài ra, do cát tinh chiếu mệnh, nên tuần đầu năm mới ra đường, chắc chắn mọi chuyện từ cuộc sống, công việc đến tình cảm đều thuận lợi. Đặc biệt, bạn có thể gặp quý nhân ‘thần tài gửi gắm’ cho ban cơ hội làm ăn sinh lời, một số tiền đầu tư, giúp mở đầu năm 2022, nhiều điều may mắn, thuận lợi, dồi dào tiền của.

Tuần đầu năm mới là một bước phát triển rực rỡ, thăng hoa trong cuộc sống của con giáp tuổi Tý, bạn hãy tận hưởng và nắm bắt cơ hội này nhé!



Vận đỏ đang đến trong tuần năm mới, con giáp tuổi Tý nhớ chớp thời cơ này, để 'hốt bạc', sung túc trong năm mới.

Tuổi Ngọ



Theo tử vi tuần đầu năm 2022, con giáp tuổi ngọ được Chính Tài và Thực Thần chiếu mệnh, dù làm ở trong lĩnh vực gì đi nữa, bạn cũng nhận được một khoản tiền hậu hĩnh. Thậm chí, có Thiên Tài ở bên, một số người còn có cơ hội làm giàu dựa trên các công việc làm thêm hoặc may mắn. Từ đây có thể thấy rằng mọi công lao của bạn đã được đền đáp một cách xứng đáng.



Đây là cơ hội ngàn năm có một của người tuổi Ngọ trong năm nay. Những người cầm tinh con Ngựa thường rất thông minh, nhanh nhẹn và sắc bén, ở trong mọi hoàn cảnh bạn đều có thể ứng biến, thích nghi tốt.



Vì vậy, cộng với may mắn các sao tốt chiếu mệnh, "một bước tiến lên mây", Thần Tài chiếu cố, bạn chắc chắn sẽ có cơ hội ‘làm giàu’, phất lên trong 2022, đặc biệt là tuần đầu năm mới mở cửa bước ra đường sẽ có ngay cơ hội ‘hốt bạc’, ngập tràn trong may mắn.



Thần Tài chiếu cố, con giáp tuổi Ngọ chắc chắn sẽ có cơ hội ‘làm giàu’, phất lên trong 2022.



Tuổi Thân

Chuyên gia tử vi dự đoán rằng, đầu tuần năm mới 2022, phương diện sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ tiến triển tốt, vượt bậc so với những tuần trước.



Bạn chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ, không quá ham vui là có thể hoàn thành được tốt những nhiệm vụ được giao. Có thể, cấp trên cũng đang dành sự ưu ái cho bạn đấy và sắp tới sẽ trao cho bạn thêm nhiều cơ hội để thể hiện bản thân, và phát triển sự nghiệp, cuộc sống sung túc, ấm no, không lo thiếu thốn.

Chuyện tài lộc của con giáp may mắn tuần này có những điểm sáng rực rỡ ngay từ thời điểm đầu tuần. Dù làm ở trên lĩnh vực gì đi nữa, bạn cũng có cơ hội nhận được tiền lương, tiền thưởng nhờ những cố gắng trước đó. Đây là dấu hiệu vô cùng may mắn cho khởi đầu năm mới.



Tuy nhiên, dù túi tiền có rủng rỉnh, bạn cũng cần chú ý đến chuyện chi tiêu đấy nhé. Nếu dành quá nhiều tiền cho các món đồ lặt vặt, bạn cũng sẽ mất một khoản kha khá đấy.



Tiền vào túi rất nhiều, con giáp tuổi Thân cũng nên cẩn thận chi tiêu nhé, tính toán kĩ lượng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.