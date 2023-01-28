'Mẫu độ Cô thương' 3 con giáp vào đúng 0h khuya Thứ 2 ngày 30/01/2023: Hồng phúc đầy trời, ân huệ đầy túi, tiền vàng đầy kho, gia cảnh sung túc

Tâm linh - Tử vi 28/01/2023 21:15

Từ khung giờ này, bảng vàng may mắn về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên gọi tên ba con giáp dưới đây, từ nay tài lộc rực rỡ.

 

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có tính cách hướng nội, thường kìm nén cảm xúc ở trong lòng chứ không quen bộc lộ ra ngoài. Đây là một trong những phẩm chất đáng quý của con người này. Nhưng cũng chính vì phẩm chất này mà người tuổi Tý phải chịu đựng nhiều áp lực. Dần dần, Tý trở nên mạnh mẽ, điềm tĩnh, có khả năng điều khiển, thuyết phục người khác.

'Mẫu độ Cô thương' 3 con giáp vào đúng 0h khuya Thứ 2 ngày 30/01/2023: Hồng phúc đầy trời, ân huệ đầy túi, tiền vàng đầy kho, gia cảnh sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nói cách khác thì không ngoa khi cho rằng họ là những nhà lãnh đạo tài ba. Tý có thực lực, có sự điềm tĩnh và quyết đoán. Đây cũng chính là bí quyết giúp con giáp này thành công. Một khi đã tích lũy đủ kinh nghiệm và bài học thì họ sẽ thăng hoa trong sự nghiệp, có khả năng lãnh đạo đội, nhóm của mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu siêng năng, chăm chỉ, không những thế rất tài giỏi, thông minh và biết cách nắm bắt cơ hội tốt để đổi đời. So với những con giáp khác, người tuổi Dậu tuy không được sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nhưng họ có bản lĩnh hơn người, biết tận dụng mọi cơ hội để nâng cuộc sống lên tầm cao mới, nói đúng hơn là họ biết cách để tìm kiếm cơ hội thăng hoa trong công việc và kiếm được nhiều tiền.

'Mẫu độ Cô thương' 3 con giáp vào đúng 0h khuya Thứ 2 ngày 30/01/2023: Hồng phúc đầy trời, ân huệ đầy túi, tiền vàng đầy kho, gia cảnh sung túc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này, người tuổi Dậu có sự nghiệp thăng tiến, tình duyệt ngọt ngào, nhân duyên hài hòa, của cải bất ngờ đến tay. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ nhận được cơ hội thăng quan tiến chức hoặc một công việc, vị trí mới phù hợp hơn với khả năng. Không những thế, con giáp này cũng nhận được không ít tin vui trong chuyện tình cảm.

Tuổi Thân

Từ khung giờ này, Thái Âm cát tinh độ mệnh sẽ giúp nhân duyên của bạn rất vượng, đi tới đâu cũng được người yêu kẻ mến, cơ hội gặp quý nhân cũng cao hơn rất nhiều. Tuổi Thân tích cực xây dựng các mối quan hệ xã giao hữu ích cho công việc và cả đời sống cá nhân của mình.

'Mẫu độ Cô thương' 3 con giáp vào đúng 0h khuya Thứ 2 ngày 30/01/2023: Hồng phúc đầy trời, ân huệ đầy túi, tiền vàng đầy kho, gia cảnh sung túc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Công việc khá thuận lợi, chăm chỉ và nỗ lực thì ắt sẽ đầu xuôi đuôi lọt, thậm chí còn có cơ hội thăng chức tăng lương. Thời điểm này cũng thích hợp để bản mệnh khởi nghiệp, tỉ lệ thành công cao. Nếu đang ấp ủ dự định mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh thì nên tiến hành càng sớm càng tốt, càng để lâu càng khó triển khai.

Tài chính ở mức bình ổn, có đồng ra đồng vào nhưng nhìn chung vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh, làm chủ đều gặt hái được thành quả nhất định. Song bạn cũng cần có kế hoạch quản lý tiền chặt chẽ, đừng hớ hênh khiến kẻ xấu nhòm ngó.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Từ khóa:   tử vi ngày 30/01/2023 tu vi ngày 30/01/2023 tử vi

TIN MỚI NHẤT

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 1 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 2 giờ 39 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 4 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 5 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 6 giờ 39 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 39 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành