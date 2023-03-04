Lộc lẻng xẻng kêu, thời tới cản không kịp (tử vi 5-10/3/2023): 3 con giáp đi đâu cũng có tiền, vàng bạc rơi thẳng vào túi, trúng số liên tiếp, may mắn chẳng ai bằng

Vì vậy, con giáp này có thể đứng vào hàng ngũ những người rất giỏi kiếm tiền. Họ có thể tận dụng mọi cơ hội và trong năm 2023 họ càng làm chủ cuộc sống cũng như nghề nghiệp của mình.

Theo tử vi 12 con giáp, mọi người dễ dàng nhận thấy bản tính trầm tĩnh và ổn định của người tuổi Sửu. Họ rất giỏi trong việc tích lũy cơ hội và tạo dựng các mối quan hệ trong cong việc.

Không chỉ vì họ kiếm tiền tốt mà còn vì con giáp tuổi Sửu thu phục được lòng người nên mỗi ngày của họ đều tuyệt vời, hoàn toàn không cảm thấy áp lực. Năm nay, người tuổi này sẽ không nghèo khó.

Tử vi 5-10/3/2023, người tuổi Sửu luôn tinh tế nắm bắt các chi tiết nhỏ, điều này rất giúp ích cho sự phát triển của họ. Con giáp này sẽ điều hành công việc kinh doanh của mình một cách thành công trong nửa đầu năm nay và tận hưởng cuộc sống gia đình êm ấm trong nửa đầu năm.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ có đặc điểm nổi trội là khôn khéo, nhanh nhẹn, có đầu óc tính toán và nhạy bén với tiền bạc. Nếu làm công việc văn phòng, là người thông minh nên họ dễ dàng giải quyết các vấn đề. Hơn nữa họ còn rất khéo léo biết tận dụng các mối quan hệ để làm giàu cho bản thân. Còn trong kinh doanh, người bản mệnh này rất biết tận dụng thời cơ để kiếm tiền nhưng lại rất thận trọng khi đầu tư. Do đó, dù làm gì thì họ thường sớm thành công trong sự nghiệp.

Tử vi 5-10/3/2023, may mắn đến với người tuổi Tỵ, con giáp này kiếm được nhiều tiền, thậm chí trúng khoản độc đắc nhưng không tiêu pha hoang phí mà rất tiết kiệm vì thế nên cũng sớm có của ăn của để. Khi người khác đang chật vật kiếm tiền thì bản mệnh này đã có sẵn một khoản tiền để dành cho tương lai.

Tử vi 5-10/3/2023, may mắn đến với người tuổi Tỵ, con giáp này kiếm được nhiều tiền. Ảnh minh họa: Internet

Đó cũng là lý do mà khi về già, họ có được cuộc sống sung túc, đủ đầy, không phải lo lắng đến chuyện cơm áo, gạo tiền.

Tuổi Thân

Công việc của người tuổi Thân tử vi 5-10/3/2023 sẽ phát triển thuận lợi. Công việc đến từ những nỗ lực và hy sinh của bản thân trong thời gian qua mang lại những kết quả xứng đáng. Đồng thời sự ghi nhận của đồng nghiệp, cấp trên và gia đình là niềm vui lớn mà bạn sẽ nhận được.

Đối với phần thưởng, tuổi Thân biết cách sử dụng số tiền đó để đầu tư vào các loại hình kinh doanh hoặc đầu tư tài chính nói chung, là thời điểm thích hợp để tài lộc rót vào túi khi con giáp này bản lĩnh nhìn nhận vấn đề. May mắn đến với họ ngày càng sớm.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm