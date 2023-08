Tử vi 4/3/2023, sự nghiệp của con giáp này khởi sắc không thể tả. Những người tuổi Thìn cơ may trúng mánh lớn. Con giáp này có thể được lộc Thần Tài, kinh doanh hốt vàng, hứng bạc.

Tuổi Tuất

Tử vi 4/3/2023, dù là nam hay nữ thì Tuất đều nhận được phúc khí của Thần Tài. Ngay từ nhỏ, họ đã bộc lộ trí thông minh vượt trội.

Con giáp này thường đạt thành tích học tập xuất sắc, là niềm tự hào của cha mẹ. Khi lớn lên, họ có mục tiêu, chính kiến riêng. Họ vừa can đảm, vừa tháo vát, dám nghĩ dám làm.

Nếu làm kinh doanh, Tuất được ăn lộc Thần Tài, thu hái bộn tiền. Họ gặp nhiều khó khăn, thử thách tưởng chừng không vượt qua được. Nhưng cũng nhờ bền gan, vững chí, họ sẵn sàng làm lại. Tiền bạc, của cải đổ vào con giáp này không thiếu.

Cuối cùng, họ cũng đạt tới thành công, viên mãn về sau. Đến tuổi trung niên, con giáp này còn dễ dàng nhận cơ hội lớn, trở nên giàu có nhờ kinh doanh, của cải nhiều vô số kể.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là con giáp chăm chỉ, chịu khó và ham học hỏi. Bản mệnh có khả năng lãnh đạo, có thể thuyết phục người khác làm theo ý mình. Một khi đã quyết tâm là điều gì, tuổi Sửu sẽ cố gắng theo đuổi đến cùng.

Tử vi 4/3/2023, tuổi Sửu gặp nhiều may mắn, vận trình hanh thông, tài lộc dồi dào. Sóng gió đi qua, bản mệnh chắc chắn được hưởng lộc trời.

Người làm ăn kinh doanh buôn may bán đắt, kiếm bộn tiền. Người làm công ăn lương cũng có cơ hội thăng tiến, lương thưởng dồi dào. Gọi tên may mắn không ngừng, Sửu còn có cơ hội đón những vận may không ngừng.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm